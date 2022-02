"Samost ja Aaspõllu": Läänemetsal on sotside juhina mitu suurt väljakutset

"Ma pean ütlema, et minu jaoks oli Läänemetsa ära valimine üsna üllatav. See oli üsna tasavägine. Ma oleks eeldanud sotside uueks esimeheks saab Riina Sikkut," kommenteeris Aaspõllu.

"Riina Sikkut lubas parteil jätkata sarnasel kursil, mis parteil on seni olnud. Võib-olla see oli see, mis hoidis ära tema saamise sotside juhiks," lisas ta.

Saatejuhid nentisid, et Läänemetsa deklareeritud eesmärk hakata valijaid EKRE-lt ja Keskerakonnalt üle meelitama ei saa olema lihtne.

Samost prognoosis, et kui praegu kuni kaheksa protsendi toetusega Sotsiaaldemokraatlik Erakond oma toetust järgmisteks riigikogu valimisteks ei tõsta, võib juhtuda, et ka järgmise riigikogu koosseisu istuvad sotsid opositsioonis.

"Küsimus on, et milliste valijate arvelt ja kuskohast ning milliste eesmärkide, lubaduste ja loosungitega võiks Sotsiaaldemokraatlik Erakond selle seitse või kaheksa protsendipunkti juurde leida," sõnas Samost.

"Riina Sikkuti vaade paistis olevat, et lähme sinna, kus on Reformierakond, Eesti 200 ja Lauri Läänemetsa vaade oli see, et vaataks laiemalt. Vaataks neid inimesi, kes tunnevad ennast ilmajäetuna, kõrvalejäetuna. Piltlikult öeldes ka neid inimesi, kes neljapäeval käisid Toompeal meelt avaldamas," rääkis Samost.

Aaspõllu sõnul on küsimus ka selles, kuidas plaanib Läänemets hakata sotsiaaldemokraate eristama Keskerakonnast ja EKRE-st. "Hakata EKRE valijaid üle tooma - keerukas," tõdes Aaspõllu.

Samost pakkus, et näeb võimalusena haarata neid valijaid, kes mingites küsimustes tahaksid EKRE-t või ka Keskerakonda toetada, eelkõige majanduspoliitilistes küsimustes, aga kellele ei meeldi EKRE või Keskerakonna retoorika ja tonaalsus.

Need on Samosti sõnul inimesed, kes soovivad kõrgemaid palku, võrdsust, maaelu edendamist, aga ka inimesed, kes ei näe võimatuna EKRE osalemist valitsuses. "Kui nüüd Lauri Läänemetsal õnnestub erakond positsioneerida kuidagi nii, et mingi osa valijaskonnast mõistab, et sellest erakonnast võiks tulla neid poliitikaid, mis arvestavad nende inimeste huvidega ja kes ei hakka takistama EKRE või Keskerakonnaga valitsusse minekut ja on võimelised nendega valitsuses koos olles nende kõige vastumeelsemad nurgad maha võtma, siis see võib olla mõeldav stsenaarium. See eeldab väga palju õnne ja tõsist tööd erakonna sees," rääkis Samost.

Aaspõllu sõnul ei näe ta, et keegi üldse pärast järgmisi riigikogu valimisi väga EKRE-ga valitsust teha tahaks.

Aaspõllu tõstatas aga Läänemetsa jaoks probleemina asjaolu, et ta ei saa olla kindel, et Sikkuti kandidatuuri pooldanud valijad sotside valijateks jäävad. Ta märkis, et need valijad võivad minna Eesti 200 taha.

Samost avaldas kahtlust ka selle üle, kas erakonna aktiivsed liikmed Lauri Läänemetsa poliitikatega kaasa hakkavad minema.