USA hinnangul peaks Euroopa Ühendriikidelt rohkem veeldatud maagaasi ostma

USA ametnike hinnangul peaks Euroopa energia varustuskindluse tagamiseks ostma neilt rohkem veeldatud maagaasi. Tulevikus võib see mõlemale poolele tähendada taristu uuendamist, kuid praegu on mahtude suurendamine pigem kinni rahas.

Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni sõnul on nii Euroopa Liit kui ka USA rääkinud erinevate riikidega, et kindlustada energia varustuskindlus juhuks, kui Venemaa peaks gaasitarned Euroopasse peatama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Juba sügisel andis esimesena gaasitootjatest teada Norra oma mahtude suurendamisest pärast Norra-Euroopa Liidu energiadialoogi. Samuti on Lõuna-Euroopa ühendatud Alžeeriaga ja äsja just toimusid ka kõnelused Aserbaidžaaniga, kelle lõuna gaasivõrk või -ühendus on just täismahus käivitumas," selgitas Simson.

"Euroopa vajab kõige rohkem stabiilset energiavarustust, et inimesed elaksid talve üle. Venemaa on üritanud energiasõltuvust ära kasutada. Rahvusvahelise Energiaagentuuri kinnitusel hoiavad Venemaa riigiettevõtted gaasitarneid kinni," on USA välisminister Antony Blinken öelnud.

USA on maailma suurim gaasitootja ja ka nende ekspordivõimekus on iga aastaga kasvanud. Möödunud aastal läks 23 protsenti USA veeldatud maagaasi ekspordist Euroopa Liitu. Tõenäoliselt tõuseb see veelgi, mistõttu peavad mõlemad pooled olema valmis LNG-taristut uuendama.

Simsoni sõnul praegu eurooplastel vastuvõtuprobleeme ei ole ja pigem on USA maagaasi mahtude suurendamine kinni rahas.

"Maailmaturul LNG-d saab kaubelda mitte ainult Euroopasse, vaid suurim tarbija on Aasia. Me oleme mitmel kuul näinud, et Aasia on nõus pakkuma märksa kõrgemat hinda kui Euroopa kauplejad välja käia soovivad. Nii et esimene põhjus, miks paljud tankerid on suunaga Aasia poole, on see, et Aasia maksab rohkem," selgitas Simson.

USA president Joe Biden on rõhutanud, et kui Venemaa peaks Ukrainasse sisse tungima, siis tähendab see Nord Stream 2 lõppu. Simsoni kinnitusel see praegustel kõnelustel mingisugust rolli ei mängi, sest torujuhe ei ole kasutuses. Saksamaa on peatanud ka Nord Stream 2 sertifitseerimise, sest see ei vasta praeguses ülesehituses uuele gaasidirektiivile.

Jaapan on teatanud, et saadab Ukraina kriisi taustal Euroopasse veeldatud maagaasi. Ebatavaline samm on vastus Bideni administratsiooni palvele.

USA ja tema Euroopa liitlased on kehtestamas Venemaale sanktsioone, kui see Ukrainasse sisse peaks tungima. Umbes 40 protsenti gaasitarnetest tuleb Euroopasse aga Venemaa torujuhtmete kaudu.