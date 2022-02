Välisturistide arv kahanes Tallinnas mullu veel veerandi võrra

Mullune väliskülastuste koguarv oli Tallinnas 946 000, millest mitu päeva kestnud külastusi oli 530 000 ja ühepäevakülastusi 416 000. Öid veetsid välisturistid Tallinnas 1,5 miljonit.

Siseturismiga püstitati aga mullu rekord, siseturiste käis Tallinnas üle poole miljoni, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Joosep Vimm. Rekordi püstitas ka siseturistide arv majutusettevõtetes, 294 700, mida oli 60 protsenti rohkem kui aasta varem.

Statistikaameti andmetel peatus 2021. aastal Tallinna majutusettevõtetes 681 300 turisti, mis on kümne protsenti rohkem kui aasta varem, kuid 62 protsenti vähem kui 2019. aastal. Majutusettevõtetes ööbinutest moodustasid 57 protsenti välisturistid ja 43 protsenti siseturistid.

Välisturiste oli mullu Tallinna majutusettevõtetes 386 600, mis oli 11 protsenti vähem kui 2020. aastal ja 71 protsenti vähem kui 2019. aastal, ütles Tallinna strateegiakeskuse turismiosakonna juhataja Evelin Tsirk.

Välisturistid veetsid mullu Tallinna majutusettevõtetes 891 200 ööd.

Välisturiste tuli kõige rohkem Soomest (101 200), Lätist (36 900) ja Saksamaalt (30 500). Järgnesid Leedu 18 400 ja Venemaa 17 100 turistiga. Kõige rohkem kasvas aastases võrdluses Saksa turistide arv, pea 60 protsenti.

Samas vähenes majutusettevõtetes peatunud soomlaste arv lausa poole võrra ja venelaste arv 61 protsenti.

Vimm: turismisektor on optimistlik

Vimm leidis mulluse kehva turismihooaja kohta ka miskit positiivset, öeldes, et erinevalt 2020. aastast jõudis Tallinna ka paarkümmend kruiisilaeva. Tallinna Sadama hinnangul võiks neid tänavu Tallinna rohkem jõuda.

Tallinna Sadamast öeldi ERR-ile, et broneeringuid on praegu tõesti lausa 300 ringis, kuid kui palju kruiisilaevu tegelikult tänavu Tallinna jõuab, sõltub paljudest asjaoludest ning see arv ei ole kindlasti kindel. Täpsetel andmetel külastas mullu Tallinna 45 kruiisilaeva.

Vimmi sõnul on suurim mure praegu Soome turisti Tallinna tagasitoomine. "Väga keeruline on olnud Tallinnale Soome turisti saamine, eelkõige Soome enda piirangute tõttu. Soome oli üks rangemate reeglitega riike lähipiirkonnas ja samas väga tähtis turistide päritoluriik Tallinna jaoks. Lootust on, et kui piirangud reisimisele ja üleüldiselt lähevad maha, siis võiks Soome turisti tagasi saada. Sellele turunduskampaanias ka panustame," lausus ta.

Vaatamata paarile kehvale hooajale on turismisektor siiski optimistlikult meelestatud, ütles Vimm, kes kohtus teisipäeval turismiettevõtjatega.

"Meeleolud on optimistlikud, oodatakse ikkagi suhteliselt jõudsat kasvu. Loomulikult peab olema valmis ootamatusteks, rolli mängivad nii pandeemia kui ka üleüldine julgeolekuolukord. Muutusi võib tulla, aga põhimõtteliselt kogu sektor paistab optimistlikum olevat. Tallinna annab ka panuse, et nõudlust taastoota. Koos EAS-iga tegeleme välisturundusega ja positiivseid sõnumeid saime Londoni messilt, kus Tallinna suhtes oli päris suur huvi," lausus Vimm.

Kui palju välisturistide arvu kahanemine majanduslikku kahju on toonud, on Vimmi sõnul veel kokku arvutamata. Mingil määral vähendas kahju siseturistide suur arv ja asjaolu, et välisturistid veetsid keskmiselt rohkem öid Tallinnas kui aasta varem, märkis ta.

Majutusettevõtetes ööbinute keskmine linnakülastus kestis mullu 2,08 ööd, mis oli enam ka näiteks pandeemiaeelsest ajast: 2019. aastal kestis keskmine Tallinna külastus 1,84 ööd.