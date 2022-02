USA vabariiklased: Ukraina kriisi põhjustas Bideni välispoliitiline nõrkus

Tähtsad USA vabariiklaste partei liikmed süüdistavad Ukraina kriisi tekkimises president Joe Bidenit ja tema administratsiooni. Vabariiklased leiavad, et kriisi kutsus esile Bideni nõrkus maailmaareenil.

Venemaa tunnustas esmaspäeval Ida-Ukraina isehakanud vabariikide iseseisvust. Bideni administratsioon kritiseeris teravalt Venemaa otsust ja lubas kehtestada Moskva-vastased sanktsioonid. Kongressi vabariiklased kritiseerivad aga Bideni nõrkust maailmaareenil.

Michigani osariigi kongressisaadik Lisa McClain kritiseeris teisipäeval Bideni välispoliitikat. "President Biden on maailmaareenil uskumatult nõrk, seetõttu arvas Vladimir Putin, et praegu on suurepärane aeg Ukrainasse tungida," ütles McClain.

"Praegu vajame rohkem kui kunagi varem presidenti, kes astub vastu meie vaenlastele ja kehtestab tugevad Vene-vastased sanktsioonid. Maailmale tuleb saata selge sõnum, et me ei salli seda rahvusvahelise õiguse rikkumist," lisas McClain.

Esmaspäeval kritiseeris vabariiklasest senaator Ted Cruz Bidenit, väites, et Biden "keeldus täitmast" USA kohustusi Ukraina ees. Cruzi sõnul vastutavad Ukraina kriisi eest Bideni administratsiooni ametnikud.

Bidenit süüdistas Ukraina kriisi puhkemises teisipäeval ka Florida osariigi senaator Marco Rubio. "Nõrkus kutsub alati esile agressiooni. Ja nõrkus agressiooni vastu kutsub ka teisi olema agressiivsed," kirjutas Twitteris Rubio.

Bideni administratsiooni suhtes avaldas arvamust samuti endine USA president Donald Trump.

"Ma tean Vladimir Putinit väga hästi, ta poleks Trumpi administratsiooni ajal kunagi teinud seda, mida ta praegu teeb. Venemaa on Bideni administratsiooni ajal muutunud väga rikkaks, naftahinnad on kahekordistunud," teatas Trump.