Tallinna Vene saatkonna ees oli sõjavastane meeleavaldus

Vene saatkonna ette Pikale tänavale kogunes päeva jooksul sadu inimesi erinevast rahvusest ja erinevas vanuses, keda ühendas mure Ukraina rahva ja vabaduse pärast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma tulin selleks, et teha asju, mis oleks õige. Ma ei taha kuulda telekast, kuidas inimesed peavad surema ja kannatama peavad ka väga noored inimesed. Ma soovin, et oleks lihtsam viis neid probleeme lahendada," rääkis 13-aastane Hiie.

Eestis elav urkrainlanna Natalja rääkis, et Ukrainas, Harkivis elavad tema ema, ämm, tädi ja vend, kes kõik on suures hädas.

"Praegu nad istuvad, vaatavad uudiseid, paluvad Jumalat ja kuulavad, kuidas kõrval tulistatakse. Harkiv on juba ümber piiratud, Venemaa alustab Harkivisse tungimist. Linn on Venemaale lähedal," rääkis Natalja.

Natalja loodab, et Eesti valitsus ja Eesti jäävad Ukraina selja taha ja ei anna alla, ega löö kartma ega vaheta poolt. Ta lisas, et teab, et ka tavalised Vene inimesed on Ukraina poolt, kuid vastuhakk tähendaks neile vanglat.

Ukrainlane Vladislav on Eestis elanud kolm aastat. Kõik tema sugulased ja paljud sõbrad elavad Ukraina põhjapoolses piirkonnas piiri ääres. Vladislav ütles, et praegu nad kardavad ja lihtsalt ootavad teadmatuses.



"See sõda on täiesti mõttetu, ebavajalik ja mulle tundub, et paljud ukrainlased lootsid, et kõik lõpeb maksimaalselt hirmutamisega. Seda ei soovinud keegi,

peale Putini ilmselt. Me tahame, et see lõppeks võimalikult ruttu ja võimalikult väikese ohvrite hulgaga," lausus Vladislav.