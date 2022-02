Gaasimüüjad: gaasi hind on Venemaa kallaletungiga muutunud prognoosimatuks

Neljapäeval jõudis Euroopa gaasibörsil TTF gaasi järgmise kuu hind üle 137 euro megavatt-tunni (MWh) eest. Reede pärastlõunaks olid hinnad mõnevõrra langenud ja börsil kaubeldi 105 euroga MWh eest, ütles Marko Allikson Baltic Energy Partnersist.

"Turg üritab aru saada, kas ja kui palju võiks sõda mõjutada gaasivooge ja seda on hetkel väga keeruline adekvaatselt teha," märkis Allikson.

Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ütles, et hinnad on praegu prognoosimatud ning sõltuvad nii lääneriikide sanktsioonidest kui reaalse sõjategevuse mõjust Ukrainas paiknevale taristule.

"Maagaasi maailmaturuhinnad on tõusnud ja jäänud väga volatiilseks pärast Venemaa sissetungi. Peamine põhjus hindade järsuks tõusuks on suur määramatus," märkis Kärsna.

Alliksoni sõnul ei ole gaasivood praegu Ukraina kaudu vähenenud, vaid pigem on tarnitud rohkem, kuna Gazpromi kuuindeksite põhised lepingud on praegu soodsamad börsihindadest.

"Samas ei saa vist keegi sõjategevuse jätkudes kindlalt väita , et gaasivoogudega probleeme edaspidi ei teki. Palju sõltub ka sellest, kas uued kehtestatavad sanktsioonid või neile järgnev vastureaktsioon Venemaalt võivad takistada Gazpromi tarneid," lausus Allikson.

Allikson märkis, et turg ootab gaasivarustuse seisukohast pingelist perioodi kuni järgmise talve lõpuni ning pakutavad hinnad on järgnevaks 12 kuuks kõik üle 100 euro MWh eest ja hinnalangust nähakse praeguse seisuga alates 2023. aasta teisest kvartalist.

Veel veebruari alguses oli TTF-il gaasi hinnaks 75 eurot MWh kohta ning tulevikuhindade järgi maksis gaas nii aprillis kui mais 74 eurot MWh kohta.

Nafta hinna tõusu mõju pole väga suur

Venemaa sissetung mõjutab ka teiste energiakandjate hindu. Näiteks Brenti toornafta hind jõudis neljapäeval 101,35 dollarini barreli kohta.

Allikson ütles, et kuna enamik gaasiostu lepinguid on Euroopa indeksite põhised, siis naftahinna tõusu mõju on gaasile teataval määral piiratud.

"Sellegipoolest on Euroopas olemas ka naftahinnaga indekseeritud LNG (veeldatuid maagaas – toim.) või gaasiostuleppeid, mille hinda naftahinna tõus muidugi mõjutab hinnavalemist sõltuvalt kas koheselt või mingi viiteajaga," lausus ta.

Kärsna ütles, et kõigi energiakandjate hind sõltub sanktsioonidest, mida Euroopa riigid on Venemaale kehtestanud ja täiendavalt lisavad ning toornafta ja gaasi füüsilisest kättesaadavusest ehk torujuhtmete toimivusest.

"Venemaa on maailmas suuruselt kolmas nafta tootja ning kolmandik nii toornaftast kui ka valmistoodangust eksporditakse Euroopasse, mille kättesaadavusel on kindlasti arvestatav mõju hindadele Euroopas. Gaasihinnad sõltuvad kõikidel turuosalistel peamiselt maailmaturu hindadest," lausus Kärsna.

Gaasi kättesaadavus Venemaalt pole Ukraina kriisi ajal halvenenud, ütles reedel ERR-ile süsteemioperaator Eleringi juht Taavi Veskimägi. Sama kinnitas Kärsna.

"Põhivõrguettevõtjate sõnumitele tuginedes, võime kinnitada, et gaasitarned Eestisse mõjutatud ei ole," lausus ta.

Ka Eesti suurima gaasimüüja, Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov ütles, et siinse piirkonna gaasivarustus toimib praegu tavapärasel viisil.

Kotov lisas, et Eesti Gaasil on peale Gazpromilt ostetava torugaasi olemas varud Lätis gaasihoidlas ja leping Klaipedaga LNG terminaliga.

Kärsna aga märkis, et Alexelal on Paldiski LNG arendusprojekt ootel, et Eesti riigile huvi tekkimisel pakkuda nii gaasi- kui elektrihinnale pikaajaline hinnalagi. "Ühtlasi tähendaks see Venemaast sõltumatut gaasivarustust," lisas ta.