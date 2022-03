Eesti-Läti piiril kehtib ajutine piirikontroll

Valitsuse määrusega kehtib neljapäeva pärastlõunast ajutine kontroll Eesti-Läti piiril, mille eesmärk on valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel sujuvamalt korraldada Ukrainast sõja eest põgenevate inimeste riiki sisenemist ning esmast kontakti riigiga.

Siseminister Kristian Jaani sõnul saab riik tänu piirikontrollile saabujatest parema ülevaate ja pakkuda neile juba piiril vajalikku teavet ning suunata neid esmaste teenuste juurde.

Siseminister lisas, et valitsuse määrus käib ühtviisi nii Ukraina kodanike kui ka nende pereliikmete kohta. "Siin on oluline rõhutada, et pereliikmeteks loeme seadusest tulenevalt abikaasasid ning ülenejaid ja alanejaid sugulasi – vanemaid ja lapsi – olenemata nende kodakondsusest," ütles ta.

Ajutine kontrollpunkt taastatakse Eesti ja Läti vahel neljas ajutises kontrollpunktis, millest kolm on Valgas ja üks Iklas, esialgu kümneks päevaks. Kontrollpunktis tuleb ka Eesti ja Euroopa Liidu kodanikel valmis olla, et neilt küsitakse isikut tõendavat dokumenti. Eesti ja Läti vahel on piirikontrolli ajutise taaskehtestamise ajal lubatud piiripunktide vahelisel alal riigipiiri ületamine tavapärasel viisil.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher märkis, et viimase nelja päeva jooksul on politseinikud Lõuna-Eestis sisepiiri läheduses suhelnud enam kui tuhande ukrainlasega. Nende hulgas oli nii riiki läbivaid ukrainlasi, siinseid elanikke kui ka Eestisse sõja eest tulevaid ukrainlasi.