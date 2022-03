Ukraina ja Venemaa leppisid kokku evakuatsioonikoridoride loomises

Podoljaki sõnul lepiti kokku ravimite ja toidu tarnimises piirkondadesse, kus toimuvad kõige ägedamad lahingud.

Podoljaki sõnul siiski viimased läbirääkimised ei andnud selliseid tulemusi, mida Kiiev ootas. "Ainus, mida võin öelda, on see, et arutasime üksikasjalikult humanitaarseid probleeme. Paljud linnad on praegu piiramisrõngas," ütles

Podoljaki sõnul leppisid mõlemad pooled kokku, et läbirääkimised jätkuvad "lähitulevikus."

Vladimir Putini nõunik Vladimir Medinski ütles Venemaa meediale, et mõnes läbirääkimispunktis oli võimalik leida ühiseid seisukohti.

"Peamine probleem, mille me täna lahendasime, on inimeste, tsiviilisikute päästmise küsimus. Kaks kaitseministeeriumi leppisid kokku evakuatsioonikoridoride formaadis, kus vaenutegevus võidakse ajutiselt peatada, et tsiviilelanikud saaksid lahkuda," ütles Medinski.

Reutersi andmetel toimub kolmas läbirääkimiste voor järgmise nädala alguses.

Podoljak esitas enne läbirääkimisi päevakorrapunktid, mida Ukraina soovib Venemaaga arutada.

"Hakkame Venemaa esindajatega rääkima. Päevakorras on võtmeküsimused. Need on: kohene relvarahu, vaherahu, humanitaarkoridorid tsiviilisikute evakueerimiseks," kirjutas Twitteris Podoljak.

Починаємо розмовляти з російськими представниками. Ключове на порядку денному.

1. Негайне припинення вогню.

2. Перемир'я.

3. Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст. pic.twitter.com/0d5xrlur33 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

Läbirääkimised toimusid Valgevene ja Poola piiril.

2nd round of Rus-Ukr peace talks have started on Belarusian/Polish border. Intriguing body language - and even a few smiles during handshakes. pic.twitter.com/sYwBCbtagD — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 3, 2022

Prantsusmaa president Emmanuel Macron pidas neljapäeval taas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga telefoni teel vestluse.

Kremli teatel ütles Putin Macronile, et Venemaa saavutab igal juhul oma eesmärgid Ukrainas ning nendeks on "demilitariseerimine ja denatsifitseerimine".

Putin tegi neljapäeva õhtul telepöördumise, kus kordas jälle oma vana narratiivi. Putini sõnul "läheb sõjaline operatsioon Ukrainas plaanipäraselt ja kiitis oma sõdureid kui kangelasi. "

Putin esitas Ukraina vägede suhtes terve rea süüdistusi. Tõendeid ta selle kohta ei esitanud. Putin väitis, et "Ukraina armee kasutab lahingutes tavalisi inimesi inimkilpidena."

Venemaa ja Ukraina läbirääkimiste esimene voor toimus 28. veebruaril Valgevenes. Kõnelused kestsid umbes viis tundi.