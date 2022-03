Venemaa on Ukraina sõjas teise ešeloni võimekust ammendamas

Ukrainaga peetavas sõjas on Venemaa oma armee teise ešeloni juba Ukraina hinnangul käiku pannud, mitmel suunal on nad pealetungivõime kaotanud. Zaporižžjas süütas Vene armee rünnak ööl vastu reedet tulekahju Euroopa suurima tuumajaama alal, jaam on nüüd Vene vägede käes.

Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov tegi reedel pöördumise, kus ütles, et Sumõ ja Tšernihivi suunal käivad lahingud, mille eesmärgiks on hoida Kiievit sissepiiramise eest ning vaenlasel edu ei ole: "Nii kaua kuni juhtimine ja armee on murdmata pole vaenlasel mingit võimalust."

Reznikovi sõnul ületavad Vene armee kaotused juba 10 000 meest, vähemalt ühe Vene kindrali hukkumine on kinnitatud. Purustatud Vene soomukite arvu pole enam mõtet mõõta ühikutes, vaid pataljonide ja brigaadidega, lisas ta.

Reznikov ütles ka, et sõjasaagiks saadud Vene tehnikat on tankide ja soomusmasinate näol rohkem, kui on viimase kaheksa aasta jooksul Ukraina armeele andnud kohalik kaitsetööstus.

Esimene päevavalges tehtud foto Zaporižžja tuumaelektrijaama administratiivhoonest, mis läks põlema Vene vägede tulistamise tõttu. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Vene armee rünnak süütas tulekahju tuumajaama alal

Enerhodari linnapea Dmõtro Orlov teatas kella kahe ajal öösel, et Vene sõjaväelased tulistasid Zaporižžja tuumaelektrijaama pihta ning selle tagajärjel puhkes tulekahju. Riiklik hädaabiteenistus teatas hiljem, et tulekahju puhkes väljaspool tuumajaama asuvas õppehoones, samuti labori- ja olmehoones.

Kella 6.20 ajaks oli tulekahju kustutatud, teatas Ukraina päästeteenistus.

Tuumajaama pressiesindaja Andrei Tuz ütles, et kiirguse tase jaamas muutunud ei ole. BBC-le ütles Tuz kella nelja ajal (Eesti aeg), et pommitamine jaama pihta on lakanud, kuid olukord on väga ebakindel.

Kella 9 ajal kinnitasid Ukraina võimud BBC teatel, et kontroll jaama üle on läinud Venemaa vägede kätte, kuid jaama personal jätkab tööd.

Kaader Zaporižžja tuumajaama turvakaamera videost, mis näitab Venemaa tulelööki jaama alale. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Päästeteenistuse teatel ei saanud tuletõrjujad esialgu põlengut kustutama, kuna tehase territooriumil jätkusid lahingud Ukraina ja Vene sõjaväelaste vahel, edastas Interfax. Päästeteenistus andis teada, et sai tuld kustutama asuda alles kella 5.20 ajal. Ligikaudu samal ajal lõppes ka tulistamine.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kirjutas Twitteris, et Vene sõjavägi tulistas Zaporižžja tuumajaama mitmest suunast. "Tuli on juba puhkenud. Kui see plahvatab, on see kümme korda suurem kui Tšornobõlis. Venelased peavad viivitamatult tule lõpetama, lubama tuletõrjujad ligi, kehtestada tuleb turvatsoon," kirjutas ta.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektor Rafael Grossi ütles reede lõuna ajal, et üks mürsk tabas tuumajaama hoonet, mis ei olnud aga reaktorite osa. See põhjustas lokaalse tulekahju, mis õnnestus kustutada. Tehase ohutussüsteemid kannatada ei saanud ja radioaktiivset leket ei toimunud.

Grossi lisas ka, et on teavitanud nii Ukrainat kui ka Venemaad oma soovist kiiresti Tšornobõli külastada ning mõlemad pooled on võtnud ettepaneku kaaluda.

Rafael Grossi näitab kaardil, kus täpsemalt tulekahju puhkes. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Muret Venemaa rünnaku ning tulekahju pärast tuumajaama alal väljendasid USA, Suurbritannia ja mitmed teised riigid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hinnangul tulistasid Venemaa tankid tuumajaama teadlikult. "Eurooplased, ärgake, termokaameratega varustatud Vene tankid tulistavad teadlikult Euroopa suurima, Zaporižžja tuumaelektrijaama tuumaplokke. Nad valmistusid selleks. See ähvardab teise Tšornobõli ja veelgi enamaga," kommenteeris ta videosõnumis, lisades, et on rääkinud sel teemal mitme lääneriigi juhiga.

"Ükski riik peale Venemaa pole kunagi tuumaelektrijaamade pihta tulistanud. Esimest korda meie ajaloos, inimkonna ajaloos on terroririik võtnud kasutusele ka tuumaterrori," ütles Zelenski.

Ukraina energeetikaministri sõnul pöördus ta reede öösel USA kolleegi poole palvega sulgeda tuumajaama olukorra tõttu lennutsoon Ukraina kohal.

Sama nõudis ka Zelenski, kes lisaks lennukeelutsooni kehtestamisele nõudis ka täiendavaid sanktsioone "terroristliku tuumariigi" vastu: "Kiirgus ei tea, kus Venemaa asub. Kiirgus ei tea teie riigi piire."

Ukraina väed võitlevad Vene vägedega kontrolli pärast Enerhodari linna lõunaosa üle, kus asub ka Zaporižžja tuumajaam.

Zaporižžja tuumajaam annab enam kui viiendiku Ukraina elektrist.

Zaporižžja tuumaelektrijaam. Autor/allikas: Google Earth

Kiievis olukord muutuseta, Vene armee ammendamas teist ešeloni

Öösel kõlas Ukraina pealinnas Kiievis mitmel korral õhuhäire, kuid teateid uutest õhurünnakutest pole ning valdavalt on olukord muutusteta. Reede hommikul tuli kinnitusi väitele, et pärast takerdunud lahinguid pealinnast põhjas üritavad Vene väed linnast mööda liikuda.

BBC teatas reedel, et neljapäeval hukkus Tšernihivi linna elurajoonile korraldatud õhurünnakutes 47 inimest, algselt oli teatatud 33 hukkunust. Päästetöid raskendasid linna tabanud raketirünnakud.

Reede päeval teatas Ukraina presidendi nõunik, et Vene vägede pealetung Mõkolajivi linna on peatatud. Nõuniku teade tuli vahetult pärast seda, kui kohalik linnapea teatas, linna sisenevad Vene väed.

Mõkolajiv on Musta mere jaoks oluline sadam ja selle vallutamine viiks Vene väed Odessale lähemale.

Ukraina relvajõudude peastaabi reede hommikuse kokkuvõtte kohaselt on Venemaa peamised pingutused suunatud Kiievi sissepiiramise saavutamisele ja blokeeritud asulate vastupanu mahasurumisele. Nende tegevuste käigus on Vene armee ammendanud suurema osa oma operatiivreservist ning nüüd juba alustanud täiendavate vägede ja tehnika sissetoomist Lõuna ja Ida sõjaväeringkondadest Venemaal, teatas peastaap. Vene armee teine ešelon on juba kõik käiku pandud, mitmel suunal on nad oma pealetungivõime kaotanud.

Peastaap kordas ka, et Vene armee kannab suuri kaotusi, palju on vangi langenuid ja maha jäetud tehnikat.

Ukraina peastaabi reedel kell 9 avaldatud andmed Venemaa kaotuste kohta on järgmised:

- 9166 sõjaväelast;

- 251 tanki;

- 939 soomukit;

- 33 lennukit;

- 37 kopterit;

- 60 kütuseveokit

- 50 mitmikraketiheitjat.

- 404 muud sõidukit.

Ukrainas 4. märtsil alla lastud Vene ründelennuk SU-25. Autor/allikas: Twitter

Oma öises kokkuvõttes märkis peastaap, et Venemaa väed on tunginud sügavale Ukraina territooriumile, aga pole neljapäeva jooksul edasiliikumisel olulisi edusamme teinud.

Relvajõudude väitel jätkavad Vene väed pommitamist ning kasutavad selleks jätkuvalt ka Valgevene õhuruumi. "Olemasolevatel andmetel tõi vaenlane Ukraina territooriumile suurema osa Ukraina ründamiseks loodud väest," lisasid relvajõud.

Ukraina jõudude väitel viivitab Venemaa dessandiga Odessa-Zatoka piirkonnas ning korraldab näidisaktsioone, et juhtida Ukraina vägede tähelepanu sealt mujale.

Relvajõudude sõnul täiendavad Vene väed praegu oma varusid, kuna kasutasid ära pea kogu Kalibr raketikomplekside laskemoona, mis oli Ukraina pealetungiks ette nähtud

Relvajõudude sõnul ebaõnnestusid Vene väed taas Kiievist põhjas Hostomeli vallutamisel ning kaotasid lahingu käigus umbes 20 ühikut tehnikat.

Õhujõudude väitel hävitas õhutõrje neljapäeval veel kolm Vene vägede lennukit.

Kiievi idapoolse eeslinna Brovarõ lähedal hävitatud Vene tank. Autor/allikas: Ukraina peastaap

Kõnelustel lepiti kokku evakuatsioonikoridorides

Neljapäeva õhtul toimus Venemaa ja Ukraina diplomaatide vahel läbirääkimiste teine voor. Ukraina presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnul lepiti kokku evakuatsioonikoridoride loomises.

Koridoride loomist kinnitas ka Venemaa.

Pole veel selge, kuidas evakuatsioonikoridorid hakkavad täpselt toimima.

Podoljaki sõnul siiski viimased läbirääkimised ei andnud selliseid tulemusi, mida Kiiev enne kohtumist ootas.

Reutersi andmetel toimub kolmas läbirääkimiste voor järgmise nädala alguses.

Ukraina president Volodomõr Zelenski kutsus neljapäeva õhtul Vladimir Putinit üles otsekõnelusi pidama. "See on ainus viis selle sõja lõpetamiseks. Me ei ründa Venemaad, ega plaani seda teha. Istuge minuga maha, aga mitte 30 meetri kaugusele nagu Macroniga rääkides," ütles Zelenski.

Vene väed hõivasid Hersoni teletorni, Mariupoli kohta on infot vähe

Ukraina siseministeerium teatas, et Vene väed hõivasid Hersoni teletorni ning tele- ja raadiojaama ning hakkab seal ise infot levitama. "Muidugi on selles tohutu hulk võltsingud, desinformatsiooni ja propagandat," kirjutas ministeerium.

Ministeeriumi väitel kavatseb Venemaa tuua oma ajakirjanikud Hersonisse ning filmida seal propagandalugusid sellest, kuidas Vene sõjavägi linnaelanikke toidu ja ravimitega varustab.

Selleks on juba Krimmi koondatud 80 Venemaa meedia esindajat ja suur grupp "demonstrante", kes peavad hakkama näitlema Ukraina vallutatud linnade kohalikke elanikke, teatas Ukraina kaitsejõudude peastaap. Nende esimene "peatus" on ilmselt Herson.

Neljapäeval teatasid Hersoni võimud, et Vene väed võtsid linnas kontrolli. Venelased süvendasid neljapäeval rünnakut just Musta mere äärsel lõunasuunal, Mariupoli linn on olnud püsiva pommitamise all ning ümber piiratud. Seal on ka katkenud elekter, veevarustus ja side, mistõttu infot lahingute ja inimeste olukorra kohta on vähe.

Hersonist lääne poole jääva Odessa vastu on Venemaa väed kavandamas meredessanti, kuid pole seda halva ilma või muude põhjuste tõttu seni ette võtnud.

President Zelenski pöördus neljapäeval Venemaa poolt vallutatud alade nagu Herson inimeste poole, lubades, et varem või hiljem sunnib Ukraina okupandid lahkuma.