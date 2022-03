Zaporižžijas süütas Vene armee rünnak tulekahju tuumajaama alal

Ukraina lõunaosas Zaporižžijas süütas Vene armee rünnak ööl vastu reedet tulekahju Euroopa suurima tuumajaama alal. Päästjad on asunud põlengut kustutama ja tuumaohutus on jaama juhtkonna kinnitusel tagatud. Kiievis püsib olukord muutusteta.

Enerhodari linnapea Dmõtro Orlov teatas kella kahe ajal öösel, et Vene sõjaväelased tulistasid Zaporižžija tuumaelektrijaama pihta ning selle tagajärjel puhkes tulekahju, edastab Ukraina meedia.

Riiklik hädaabiteenistus teatas hiljem, et tulekahju puhkes väljaspool tuumajaama territooriumi asuvas õppehoones, samuti labori- ja olmehoones.

Tuumajaama juhtkond kinnitas kella poole kolme ajal AFP teatel, et "tuumaohutus on nüüd tagatud".

Tuumajaama pressiesindaja Andrei Tuz ütles, et kiirguse tase jaamas muutunud ei ole. BBC-le ütles Tuz kella nelja ajal (Eesti aeg), et pommitamine jaama pihta on lakanud, kuid olukord on väga ebakindel.

Tuz kinnitas, et tuumajaam kriitilisi kahjustusi ei saanud, kuigi töös on kuuest elektrigeneraatorist vaid üks.

Päästeteenistuse teatel ei saanud tuletõrjujad esialgu põlengut kustutama, kuna tehase territooriumil jätkusid lahingud Ukraina ja Vene sõjaväelaste vahel, edastas Interfax.

Päästeteenistus andis teada, et sai tuld kustutama asuda alles kella 5.20 ajal.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kirjutas Twitteris, et Vene sõjavägi tulistas Zaporižžija tuumajaama mitmest suunast. "Tuli on juba puhkenud. Kui see plahvatab, on see kümme korda suurem kui Tšornobõlis. Venelased peavad viivitamatult tule lõpetama, lubama tuletõrjujad ligi, kehtestada tuleb turvatsoon," kirjutas ta.

Muret Venemaa rünnaku ning tulekahju pärast tuumajaama alal väljendasid USA, Suurbritannia ja mitmed teised riigid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hinnangul tulistasid Venemaa tankid tuumajaama teadlikult.

"Eurooplased, ärgake, termokaameratega varustatud Vene tankid tulistavad teadlikult Euroopa suurima, Zaporižžija tuumaelektrijaama tuumaplokke. Nad valmistusid selleks. See ähvardab teise Tšornobõli ja veelgi enamaga," kommenteeris ta videosõnumis, lisades, et on rääkinud sel teemal mitme lääneriigi juhiga.

"Ükski riik peale Venemaa pole kunagi tuumaelektrijaamade pihta tulistanud. Esimest korda meie ajaloos, inimkonna ajaloos on terroririik võtnud kasutusele ka tuumaterrori," ütles Zelenski.

Ukraina energeetikaministri sõnul pöördus ta reede öösel USA kolleegi poole palvega sulgeda tuumajaama olukorra tõttu lennutsoon Ukraina kohal.

Ukraina väed võitlevad Vene vägedega kontrolli pärast Enerhodari linna lõunaosa üle, kus asub ka Zaporižžija tuumajaam.

Zaporižžija tuumajaam annab enam kui viiendiku Ukraina elektrist.

Kiievis olukord muutuseta

Öösel kõlas Ukraina pealinnas Kiievis mitmel korral õhuhäire, kuid teateid uutest õhurünnakutest pole ning valdavalt on olukord muutusteta.

Ukraina relvajõudude peastaabi öise kokkuvõtte kohaselt on Venemaa väed tunginud sügavale Ukraina territooriumile, aga pole neljapäeva jooksul edasiliikumisel olulisi edusamme teinud.

Relvajõudude väitel jätkavad Vene väed pommitamist ning kasutavad selleks jätkuvalt ka Valgevene õhuruumi. "Olemasolevatel andmetel tõi vaenlane Ukraina territooriumile suurema osa Ukraina ründamiseks loodud väest," lisasid relvajõud.

Ukraina jõudude väitel viivitab Venemaa dessandiga Odessa-Zatoka piirkonnas ning korraldab näidisaktsioone, et juhtida Ukraina vägede tähelepanu sealt mujale.

Relvajõudude sõnul täiendavad Vene väed praegu oma varusid, kuna kasutasid ära pea kogu Kalibr raketikomplekside laskemoona, mis oli Ukraina pealetungiks ette nähtud

Relvajõudude sõnul ebaõnnestusid Vene väed taas Hostomeli vallutamisel ning kaotasid lahingu käigus umbes 20 ühikut tehnikat.

Ukraina relvajõudude õhujõudude sõnul käib rindel võitlus igas suunas, nii maal kui ka õhus. Õhujõudude väitel hävitas õhutõrje neljapäeval veel kolm Vene vägede lennukit.

Kõnelustel lepiti kokku evakuatsioonikoridorides

Neljapäeva õhtul toimus Venemaa ja Ukraina diplomaatide vahel läbirääkimiste teine voor. Ukraina presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnul lepiti kokku evakuatsioonikoridoride loomises.

Koridoride loomist kinnitas ka Venemaa.

Pole veel selge, kuidas evakuatsioonikoridorid hakkavad täpselt toimima.

Podoljaki sõnul siiski viimased läbirääkimised ei andnud selliseid tulemusi, mida Kiiev enne kohtumist ootas.

Reutersi andmetel toimub kolmas läbirääkimiste voor järgmise nädala alguses.

Ukraina president Volodomõr Zelenski kutsus neljapäeva õhtul Vladimir Putinit üles otsekõnelusi pidama. "See on ainus viis selle sõja lõpetamiseks. Me ei ründa Venemaad, ega plaani seda teha. Istuge minuga maha, aga mitte 30 meetri kaugusele nagu Macroniga rääkides," ütles Zelenski.

Vene väed hõivasid Hersoni teletorni

Ukraina siseministeerium teatas, et Vene väed hõivasid Hersoni teletorni ning tele- ja raadiojaama ning hakkab seal ise infot levitama. "Muidugi on selles tohutu hulk võltsingud, desinformatsiooni ja propagandat," kirjutas ministeerium.

Ministeeriumi väitel kavatseb Venemaa tuua oma ajakirjanikud Hersonisse ning filmida seal propagandalugusid sellest, kuidas Vene sõjavägi linnaelanikke toidu ja ravimitega varustab.

Neljapäeval teatasid Hersoni võimud, et Vene väed võtsid linnas kontrolli.