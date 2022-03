Piltuudis: mootorikütuse liiter maksab juba üle kahe euro

Mõnes tanklas Tallinnas maksis kolmapäeva hommikul bensiini- ja diislikütuse liiter juba üle kahe euro, mis on kõigi aegade rekord. Hindade tõstmise algatas Olerex, teised tanklaketid läksid hinnatõusuga mõne tunni möödudes kaasa.

Bensiin 95 maksis kolmapäeva hommikul Olerexi tanklas 2.049, diislikütuse liitri eest küsis tanklakett 2.059.

Neste jaemüügi juht Polina Tkatšuk ütles ERR-ile, et kaks eurot on see, kuhu bensiin 95 liitrihind kolmapäeval kerkib, aga kahest eurost kõrgemat liitrihinda lähiajal ta ei prognoosi.

Kolmapäeva pärastlõunal tõstsidki nii Neste kui ka Circle K oma tanklates bensiini 95 liitri hinna üle kahe euro.