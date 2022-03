Õliühingu juht: alla 10-sendine kütuseaktsiisi langetus suurt mõju ei tooks

"Täna on hinnad kõrged ja veel rohkem on nad volatiilsed. Küsimus on lihtsalt selles, et tänane hinnatase ei ole kellelegi sobilik ja jätkusuutlik, ka suurtel tootjariikidel OPEC-is on tegelikult mure, et hind hakkab tarbimist pidurdama. Seetõttu mina näeks küll seda, et varem või hiljem peab hind maailmaturul alla tulema. Veebruar, kui hinnad olid madalamal, näitas, et Eesti mootoribensiini müügid arvestatavalt langesid.

"Mulle tundub, et eesti tarbija hinnatundlikus jääb kahe euro alla, kui hakatakse tarbimist vähendama, jäetakse sõite ära. Tunnetuslikult võiks olla 95 mootoribensiini hind 1,8 euro peal see piir, kust tarbimine arvestatavalt väheneb," ütles Raamat.

Raamat märkis, et kütus võib tanklates minna veel veidi kallimaks, kuid sisuliselt on hinna tipp saavutatud. "Kui see kaks eurot on väga valus juba, siis 10-sendine, 15-sendine aktsiisilangetus tähendaks seda, et tarbijatele bensiinihind 12 senti väheneks, see jõuaks kohe tanklasse ja oleks suure mõjuga, aitaks inimestel toime tulla nende kõrgete hindadega," rääkis ta.

Kui langetada aktsiisi 20 senti ehk viia see Euroopa Liidu miinimumtasemele, tähendaks see 24 senti kütusehinna langetust. "Eks lõpuks poliitikud ise peavad otsustama, mida ja kuidas teha," sõnas Raamat.

Raamatu sõnul peab nafta hind maailmaturul ühel hetkel stabiliseeruma, kuid see sõltub suuresti Ukrainas toimuvast ja milliste sanktsioonidega edasi minnakse. "Ja eks ka tootjad peavad mingi hetk reageerima, barreli hind 120 dollarit ei ole neile täna tegelikult kuidagi soodne, see piirab juba arvestatavalt globaalset tarbimist," ütles ta.

"Kindlasti nad stabiliseeruvad kõrgemal tasemel kui detsembris oli, aga see sõltub tootjate sammudest," ütles Raamat.

Aktsiisilangetusel on mõju vaid siis, kui see on piisavalt suur, ütles Raamat. "Väga väikest kindlasti pole mõtet teha, rääkida, et langetame viis senti mootoribensiini aktsiisi. Mootoribensiinil võiks kümme senti olla selline tasand, mis tegelikult tooks ka tarbijale mingisuguse mõju. Kõik üle selle tooks suuremat mõju, aga see võiks olla minimaalne. Siis jõuaksime Leedu tasemele," ütles Raamat.

Raamatu sõnul on suur probleem diislikütusega, millest suurem osa tarbitakse ettevõtluses ja kus on aktsiis juba suhteliselt madal. "Seal aktsiisimääraga mängides midagi suurt teha ei ole, seal on võimalik ainult neli senti langetada Euroopa Liidu miinimummäärani," märkis ta.

"Kindlasti tasuks vaadata sektoripõhiseid lahendusi, puidutööstusel, metsandusel saab raske aasta olema, vaadates Venemaa puidu ekspordiembargot, küttepuidu järjest tõusvaid hindasid, võiks riik kaaluda metsandusele soodusmääraga aktsiisi pakkuda. Samuti põllumajandus, toiduhinnad tõusevad rohkemgi kui kütusehinnad ja Eesti põllumees maksab siiani aktsiisiks 40 protsenti rohkem kui Läti põllumees," rääkis Raamat.