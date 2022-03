Parmas: Putini puhul oleks põhjust sõjakuritegusid uurida küll

"Kõik märgid viitavad sellele, et tema suhtes oleks põhjust kriminaalmenetlusi läbi viia küll," ütles Parmas.

Saatejuht Marko Reikop küsis, kui reaalne on see, et Vladimir Putin üldse kunagi sõjakuritegudega seoses kohtu ette jõuab.

"Arvestades seda, kui võimas ja suur riik on Venemaa ja seda, et meil on tegemist sellise riigi juhtidega, siis tänases olukorras on see muidugi rohkem fantaasia valdkonda kuuluv. Aga elu muutub. On väga võimalik, et ühel päeval, need, kes täna on seal võimul, kaotavad selle võimu. Ja sellisel juhul võib see täitsa kõne alla tulla," vastas Parmas.

Parmas lisas, et ametis olevad riigijuhid on kaitstud diplomaatilise puutumatusega.

Parmase sõnul on Haagi rahvusvaheline kriminaalkohus alustanud Ukrainas toime pandud sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude osas uurimist.

"Minu teada ei ole seal veel konkreetseid kahtlustatavaid, vaid kogutakse andmeid konkreetsete juhtumite kohta, kuidas on tapetud tsiviilisikuid, pommitatud tsiviilobjekte, haiglaid, elumaju, röövitud kauplusi jne," lausus Parmas.

Parmas rääkis, et sõja pidamine on rahvusvahelises õiguses üldse keelatud ja relvajõude tohib kasutada ainult teatud, piiratud juhtudel. "Kui ei ole tegemist nende piiratud juhtudega, siis ongi tegemist agressiivse sõjaga, mis on rahvusvahelise õiguse rikkumine ja kui see ulatub üle teatud piiride, siis võib sellest välja kasvada veel ka agressioonikuritegu. Ka see on midagi, millest Venemaa rünnaku puhul on põhjust rääkida," ütles Parmas.

Parmas lisas, et kui aga sõda juba käib, siis sellele kehtivad veel omaette rahvusvahelise humanitaarõiguse reeglid, mis piiravad vägivalla kasutust. "Sellest peavad välja jääma tsiviilisikud, tsiviilobjektid, ohtlikud objektid, inimesed, kes on võitlusest välja langenud, näiteks haavatud," sõnas Parmas.

Parmas rääkis, et igast üle piiri tulnud Vene sõdurist, kes kedagi tulistab, automaatselt sõjakurjategijat ei saa. "Sõdur ja isegi selle sõduri vahetu komandör ei ole selle otsuse taga," ütles Parmas.

Parmase sõnul ei saa öelda, et sõjas üldjuhul neid reegleid üldse ei järgita. "Enamasti siiski järgitakse. See, mida me praegu näeme, mismoodi Venemaa sõdib, siis väga sageli nad on manipuleerinud selle õigusega ja püüdnud väga palju petta," rääkis Parmas.