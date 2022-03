Kiiev: Venemaa luureagendid reedavad Ukrainas tšetšeeni sõdureid

"Vene sisejulgeolekuteenistus (FSB) edastab vaikselt informatsiooni tšetšeeni üksuste liikumise kohta," ütles Ukraina presidendi nõunik Oleksi Arestovitš.

Eelmisel nädalal teatas Ukraina luure, et Volodomõr Zelenskit mõrvama saadetud tšetšeeni löögirühm likvideeriti. Väidetavalt aitasid Ukrainat selle käigus Venemaa luurajad, kes ei taha osaleda selles verises sõjas, teatas The Times.

Arestovitš väitis telekanalile Rada TV, et Venemaa luurajad proovivad nõrgestada Tšetšeenia presidenti Ramzan Kadõrovit.

Kadõrov valitseb Tšetšeeniat peaaegu iseseisvalt. Ametlikult on ta Kremlile lojaalne. Eelmisel nädalal lekkinud aruande kohaselt on Kadõrov nüüd vihane, et Vene luurajad võivad jagada tema sõdurite asukoha kohta informatsiooni, teatas The Times.

Aruande autor on väidetavalt FSB analüütik. Ta peab ebatõenäoliseks, et Moskva lekitab Ukrainale tšetšeeni võitlejate kohta informatsiooni. Autor märkis siiski, et see on ukrainlaste tõhus taktika lahkhelide külvamiseks.

Kadõrov väidab, et saatis riiki 10 000 sõdurit, sealhulgas kolm oma poega. Noorim neist on 14-aastane.

Kadõrov kutsus hiljuti Putinit üles loobuma igasugusest vaoshoitusest ja rünnakuid karmistama.

Ajaleht The Times suhtles sel nädalal inimestega Kiievi äärelinnades, kes ütlesid, et tšetšeeni sõdurid sundisid nad kodudest lahkuma. Väidetavalt mõrvavad tšetšeenid Kiievi äärelinnades tsiviilelanikke.

Tšetšeeni separatistid kuulutasid iseseisvuse välja 1991. aastal. See tõi kaasa kaks verist sõda. Endine separatist Kadõrov sai Tšetšeenia presidendiks 2007. aastal.