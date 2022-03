Päikesepaistelised ilmad ja päikesejaamad viisid elektri hinna alla

Nädalapäevad taevas säranud päike ning päikesejaamad on kaasa aidanud sellele, et päevased elektrihinnad on madalamad ning Eesti kohalik elektritootmine suurem.

Elektribörsi Nord Pool hinnagraafikud näitavad, et viimase nädala on päikesepaistelistel tundidel elektri hind madalamal, jäädes enamikel päevadel selgelt alla 100, kohati lausa alla 60 euro megavatt-tunni eest.

Päikeseliste ilmadega annavad võrku ühendatud päikesejaamad keskpäeval elektrit juba võimsusega 200 megavatti või enam, ütles ERR-ile Eesti süsteemihalduri Eleringi pressiesindaja Ain Köster.

Ka Eesti Energiast, kellele kuulub võrguettevõte Elektrilevi, öeldi ERR-ile, et keskpäeval ulatub päikesejaamade tootmisvõimsus Eestis ligi 200 megavatini ja see avaldab üha suuremat mõju elektri hinnale.

"Nord Pooli turu tunnihindadest joonistub üha sagedamini välja, et päikeselisel päeval langevad päevasel ajal elektrihinnad. See kinnitab taas, et mida rohkem on energiasüsteemis taastuvenergia tootmist, seda taskukohasemaks muutub hind tarbijatele," lausus Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.

Lutsu sõnul võib soodsates oludes päikesest toodetud elekter moodustada sel suvel keskpäeviti juba kuni pool Eestis tarbitud elektrist.

"Kui samal ajal juhtub olema ka tuulisem ilm, võibki lõviosa elektrist tulla taastuvallikatest ning näeme elektriturul väga madalaid hindu, sest süsteem ei vaja neil perioodidel kallimal fossiilkütusel töötavaid elektrijaamu nii suures mahus," märkis Luts.

Elektribörsi Nord Pool graafikult on näha, et viimasel seitsmel päeval on kella 10 kuni 16-ni ehk siis, kui päike paistab, elektri hind olnud kõige madalamal, kui välja arvata öötunnid. Autor/allikas: Nord Pool

Üha rohkem elektrit päikesest

Lutsu sõnul saabki Eesti aina rohkem elektrit päikesejaamadest. "Eestis on installeeritud päikeseparke juba väga arvestatavas koguses. 2021. aasta lõpu seisuga oli ainuüksi Elektrilevi jaotusvõrgus päikeseparke juba 385 megavati võimsuses," lausus ta.

Eesti päikeseelektri assotsiatsiooni juhataja Andres Meesak ütles ERR-ile, et pilt oleks elektritarbija jaoks veelgi ilusam, kui võrguettevõtted Elektrilevi ja Elering suudaks võrku liita kõik juba valmis ehitatud päikeseelektrijaamad ja anda liitumistingimused ootavatele tootmisvõimsuste liitumise taotlustele.

Eestis on praegu hinnanguliselt 2000 päikeseparki, mis ootavad elektrivõrguga liitumise hinnapakkumist.

"Tegelikkuses on Eestis päikeseelektrijaamade koguvõimsus, mis on võrguga juba liidetud, napilt alla 400 megavati ja liitumiste väljaehitamise ootel – jaamad on ise füüsiliselt juba valmis – on ligikaudu 100 megavatti ja tootjaliitumistaotlusi on menetluses üle 1000 megavati võimsusele," lausus Meesak.

"Kui kõik Eestis juba valmisehitatud päikeseelektrijaamad saavad võrku liidetud, siis katavad nad ära suvise nädalavahetuse päeva praktiliselt kogu Eesti elektritarbimise," lisas ta.

Ka soojuselektrijaamad tootmise tipus

Lisaks päikesejaamadele on Eesti enda elektritootmist märtsis suurendanud ka Eesti Energiale kuuluvad Narva soojuselektrijaamad, mis on mõnel päeval märtsis tootnud võimsusel üle 1100 megavati, ütles Priit Luts. "Ka tänane (teisipäevane – toim.) tootmise tipp on olnud 1080 MW juures," märkis ta.

Luts lisas, et soojuselektrijaamade turul osalemine sõltub eeskätt sellest, milline on nõudlus ja sellest tekkiv turuhind, mis omakorda sõltub süsiniku ja maagaasi hinnast.

"Põlevkivil ja teistel alternatiivsetel kütustel töötavad Narva jaamad ei ole täna turul kõige kallimad tootmisviisid, hinnatippe teevad jätkuvalt gaasijaamad," ütles Luts.

Lisaks Narva jaamadele annavad Eesti Energiale kuuluvad koostootmisjaamad Irus ja Paides veel ligi 30 megavati jagu võimsust.

Ka enamik Eesti tuuleparke kuulub Eesti Energia taastuvenergia ettevõttele Enefit Green. Tuuletoodang on märtsis küündinud Eestis üle 150 megavati, ütles Luts.