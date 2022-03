Simson: USA toetab Euroopat Vene gaasist loobumisel

Simson ütles CNN-ile, et Euroopa tegutseb Venemaa maagaasist lahtiühendamise nimel ning USA toetab seda veeldatud maagaasi tarnetega.

"LNG tarned on juba märkimisväärselt kasvanud ning eelkõige USA-st," ütles Simson.

"See on aidanud meid sel talvel. Meil on samuti head kontaktid teiste usaldusväärsete partneritega," lisas Simson.

Euroopa Liit kiitis teisipäeval ametlikult heaks uued sanktsioonid Venemaale, mille hulgas on ka investeeringute keeld Vene energeetikasektorisse, luksuskaupade eksport ning terasetoodete import Venemaalt.

Euroopa Komisjon selgitas teisipäevases avalduses, et sanktsioonide hulka kuulub "uute investeeringute laiaulatuslik keeld Venemaa energiasektorisse, kuid piiratud eranditega tsiviilotstarbelisele tuumaenergiale ja teatud energiatoodete tagasiveole EL-i".