London kardab Saksa-Prantsuse tehingut Putiniga

Ühendkuningriigi välisminister Liz Truss kardab, et Prantsusmaa ja Saksamaa võivad pakkuda Ukrainas ohvriterohke sõja käivitanud Vene presidendile Vladimir Putinile võimalust pääseda konfliktist kergelt, kirjutab ajaleht The Times.

Truss hoiatas nädalavahetusel, et Ukraina ja Venemaa vahelised rahuläbirääkimised on Moskva jaoks ainult suitsukate ning väidetavalt kardab ta, et Putin saavutab sõja peatamise eest Pariisi ja Berliini abil sarnase lahenduse nagu pärast 2014. aasta Krimmi anneksiooni oli Minski leping, millega samuti Saksamaa ja Prantsusmaa toetusel survestati Ukraina juhtkonda järeleandmistele.

"Igasugused kõnelused Venemaaga peavad lähtuma jõupositsioonist. G7 peab jääma ühtseks. Putin ei tohi saada lihtsat väljapääsu sellest. Me ei tohiks hakata tegema enneaegseid järeleandmisi. Peame olema rahu saavutamiseks karmid," rääkis Briti valitsuse anonüümne ametnik The Times'ile.

Briti peaminister Boris Johnson olevat lehe andmeil seisukohal, et läbirääkimised peaks toimuma otse Ukrainaja Venemaa vahel. "Siit ei saa olla kerget pääsemisteed," ütles üks teine valitsusallikas lehele. "Ukraina peab olema nendesse kõnelustesse kaasatud. Sa ei saa olla siin kolmas osapool. Peame olema väga tähelepanelikud, et hoida Ukraina huvid esiplaanil."

Venemaa teatas esmaspäeval, et läbirääkimised Ukrainaga on seiskunud. Samas märkis ka Ukraina presidendi nõunik, et Venemaa ei võta rahukõnelusi tõsiselt ning neid peetakse ainult lääne eksitamiseks.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus Saksamaad karmistama Venemaale kehtestatud sanktsioone. Oma videokõnes Saksa rahvale ütles Zelenski: "Me hoiatasime teie poliitikuid, et see on ohtlik, kui Moskva saab otsustada, kui palju ja mis hinnaga te maagaasi saate. Me ütlesime, et sanktsioone on vaja selle sõja ärahoidmiseks. Palun ärge toetage Vene sõjamasinat. Okupant ei tohi saada ühtegi eurot."

"Sulgege neile oma sadamad. Ärge varustage neid kaupadega. Keelduge Vene energiast. Survestage Venemaad Ukrainast lahkuma. Ma usun ja tean, et rahu on võimalik, aga meil on vaja, et ka teie osaleksite rahu saavutamisel," jätkas Zelenski.

Esmaspäeval levisid teated, et osa Euroopa riike soovib Vene naftaimpordi keelustamist, kuid väidetavalt oli Saksamaa üks neist, kes suhtus plaani vastumeelselt.

"Küsimus ei ole selles, kas me tahame või ei taha naftaembargot, vaid selles, kui palju me sõltume naftast. Saksamaa impordib palju Vene naftat, aga siin on ka teisi EL-i riike, mis ei saa päevapealt importi peatada. Kui me saaksime, teeksime seda automaatselt," rääkis Saksa välisminister Annalena Baerbock. Esmaspäeval peetud EL-i välisministrite kohtumisel välistas Ungari naftaembargo kehtestamise Venemaale.

Nädala lõpus peetakse Brüsselis NATO tippkohtumine ning sellega samaaegselt ka Euroopa ülemkogu, viimasele Briti peaminister ei pääse. Siiski on ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel lubanud Johnsoniga kohtuda, et arutada Põhja-Iirimaa ja Brexiti teemasid, märkis The Times.

Esmaspäeval pidasid Johnson, USA president Joe Biden, Prantsuse president Emmanuel Macron, Saksa kantsler Olaf Scholz ja Itaalia valitsusjuht Mario Draghi telefonivestluse, milles arutasid Ukraina toetamist.