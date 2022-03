CNN: Bideni tänane Euroopa-visiit on lähiajaloo üks tähtsamaid

Ameerika Ühendriikide presidendi Joe Bideni neljapäeval algav visiit Euroopasse on üks olulisemaid, mis USA presidendid viimastel kümnenditel on teinud, leiab uudistekanal CNN. Briti rahvusringhääling BBC tõi välja viis tähtsaimat teemat, millega Biden tegelema peab.

Bideni külaskäik Brüsselisse, kus ta osaleb NATO liidrite kohtumisel, G7 tippkohtumisel ning ka Euroopa Ülemkogul ning ka hilisemal visiidil Poolasse peab näitama, kas lääs suudab peatada Ukrainas juba kuu aega verist sõda pidanud Vene presidendi Vladimir Putini, märkis CNN.

Seni ei ole lääneriikide kehtestatud laiaulatuslikud sanktsioonid Venemaa kurssi muutnud ning pole selge, kas täiendavad sanktsioonid ning NATO otsus paigutada oma idatiivale täiendavaid heidutusvägesid toob muutuse.

Biden ei soovinud enne lennukile suundumist ajakirjanikele avada, mida ta kavatseb Euroopas oma kolleegidega rääkida. "Kõik mida mul on öelda, ütlen ma siis, kui olen kohale jõudnud," teatas president.

NATO, Euroopa Liidu ja G7 tippkohtumised keskenduvad sellele, kuidas ühiselt Venemaad karistada ning Ukrainat toetada.

Bideni hilisem peatus Poolas peab näitama USA toetust Ukraina sõjapõgenike laviini alla jäänud riigile ning kinnitama ka USA toetust alliansi idatiivale.

Bideni jaoks on nüüdsed kõnelused Euroopas võimaluseks näidata oma diplomaatilisi võimeid, mida ta presidendikampaania ajal lubas kasutada, et taastada USA juhtroll maailmas ning parandada halvenenud suhteid liitlastega, kirjutas CNN.

Valges Majas nähakse sõda Ukrainas kui Bideni valitsemisaja pärandit määrava sündmusena. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski eelmisel nädalal USA kongressis video teel peetud kõnes öeldu – "Olla maailma liider tähendab olla rahu liider" – ripub nüüd kogu Bideni visiidi kohal, tõdes CNN.

Bideni visiidi viis peamist väljakutset

Briti ringhäälingukompanii BBC esitas oma veebiküljel viis peamist väljakutset, mis tema ajakirjaniku Anthony Zurcheri hinnangul seisavad USA presidendi ja kogu lääne kogukonna ees seoses Venemaa sõjalise sissetungiga Ukrainasse.

Ühtsuse näitamine

Ameerika Ühendriigid on seni liikunud samas rütmis liitlastega, eriti sõja alguses, kui olukorra sunnil saadi üle tavapärastest takistustest kiire konsensuse leidmisel. Kuid sõja jätkudes on oht erimeelsuste kasvamiseks. Biden peab liitlasi veenma, et NATO karmistunud hoiak ei ole ajutine, vaid uus normaalsus.

Põgenikekriis

Poola on vastu võtnud suurima hulga Ukrainast saabunud sõjapõgenikke. Miljonite ukrainlaste saabumine riiki on pannud Poola suure surve alla ning kui põgenikevoogusid õigesti ei juhita, võib see tekitada riigis rahulolematust ja majanduslikke probleeme.

USA peab tagama, et Poola jääb NATO usaldusväärseks liikmeks.

Sõjaline külg

Kuigi USA on lubanud Ukrainale senisest moodsamat kaugmaa õhutõrjerelvi, on nende kohaletoimetamine keerulisem kui lubaduste andmine.

Läänes kardetakse, et õhutõrjerelvade tarnimine Ukrainale võib esile kutsuda Venemaa vastuse NATO-le ja selle varustusteede vastu. Kas siin on USA-l vaja oma Euroopa liitlaste tuge.

Sanktsioonid

Seni on USA ja Euroopa riikide kehtestatud sanktsioonid suutnud vähe mõjutada Venemaad peatama rünnakud Ukrainas.

Ehkki lääneriigid on öelnud, et sanktsioonide mõjuma hakkamine võtab aega, kasvab surve leida uusi täiendavaid võimalusi Venemaa agressiooni karistamiseks.

Hiina küsimus

Nii USA kui Euroopa peavad pingutama, et hoida Hiina eemal võimalusest, et see hakkaks Venemaad toetama ning veel parem oleks, kui suudetakse Pekingit veenma olema kriitilisem Vene agressiooni suhtes.

Samas kaalutakse juba võimalust kehtestada ka Hiinale sanktsioone, kui see hakkaks Venemaad avalikult abistama.

Hiina äsjane toetus Venemaa hoidmisele suurimate majandustega riikide G20 rühmituses näitab, et Pekingi veenmine ei saa lihtne olema.