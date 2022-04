Rahaturud ennustavad Euribori tõusu

Rahaturud ennustavad, et juba järgmise aasta lõpuks võib Euribor tõusta 1,3 protsendini. Samavõrra mõjutaks see ka kodulaenuintressi tõusu, nendivad pangaanalüütikud. Euroopa Keskpank võib hakata praegu veel negatiivset Euribori järk-järgult tõstma selle aasta lõpus.

Euroalal lõpeb tänavu varaostuprogramm, mistõttu Euroopa Keskpank võib hakata aasta lõpus intressimäärasid tõstma. SEB analüütiku Mihkel Nestori sõnul tõstab keskpank kuskil detsembris praeguse -0,5-protsendise Euribori määra -0,25 protsendile.

Eesti Pank prognoosib, et Euribor tõuseb aastal 2024 ligi ühe protsendini. Kuid Euribori tulevikutehingud näitavad Nestori hinnangul, et turgudel on ootus palju kiiremaks intressitõusuks.

"Tegelikult võiks Euribor olla positiivne selle aasta lõpus. Aga eks me saame näha, täna on majanduskeskkond hästi ebakindel. Sealt edasi turg ennustab ikkagi suhteliselt kiiret Euribori tõusu. Juba 2023 lõpus räägitakse 1,3 protsendist," lausus Nestor.

Viimase 15 aasta kõrgem Euribori määr oli 2008–2009, mil see ületas viit protsenti. Kuid juba 2010. aastal langes see alla ühe protsendi ja aastaks 2016 alla nulli.

"Euribor on tõesti olnud peaaegu 5,5 protsenti. (Kas) ja kui kiiresti see sama väärtuseni tõuseb, see on pigem kahtlane. Küll aga lähiaastatel ootaks rahapoliitika normaliseerumist. Kahe-kolmeprotsendine intress võiks olla täiesti mõeldav," lausus Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Euribori tõus muudab aga kodulaenude kuumakse kallimaks.

"Keskmine (kodulaenu) summa on kuskil 120 000 eurot. Üldiselt võetakse maksimaalseks perioodiks ehk 30 aastaks ja täna kuumakse on sellel summal kuskil 440 eurot. Kui Euribor nüüd tõuseb näiteks ühe protsendi võrra, siis on see laenumakse juba 500 eurot," lausus LHV eraisikute laenuosakonna juht Catlin Vatsel.

Kuna seitse aastat on olnud Euribor negatiive, on kommertspangad selle kodualenu intressi puhul võrdsustanud nulliga. Kodulaenu maksjad on tasunud vaid laenuintressi teist osa – pangamarginaali. Eesti keskmine kodulaenuintress langes selle aasta alguses rekordmadalale tasemele, 1,95 protsendile. Kuid kui Euribor muutub tunduvalt kallimaks, kas siis muutuvad ka panga marginaalid?

"Need omavahel sõltuvuses ei ole, pangamarginaal ikkagi sõltub panga enda kuludest, riskiisust, ka sellest, mida konkurendid turul teevad. Nii et keeruline ennustada," ütles Vatsel.