Allikad: Scholz pidurdab Saksamaa tankide tarnimist Ukrainale

Majandusminister Robert Habeck ning välisminister Annalena Baerbock ja teised roheliste partei liikmed toetavad plaani, kus Saksamaa saadaks Ukrainale umbes 100 tanki. "Otsus selle suhtes pidi tulema juba sel nädalal. Scholz väidab aga, et Berliin peab enne sellise relvastuse tarnimist konsulteerima lääneliitlastega," ütlesid asjaga kursis ametnikud.

Scholzilt uurit kolmapäeval ka tankitarnete kohta. "Me teeme kõik, mis on õige ja mõistlik. On oluline, et koordineerime oma tegevust NATO ja EL-i partneritega, et pakkuda toetust samal viisil, kus keegi ei kiirustaks, sealhulgas Saksamaa," ütles Scholz.

Saksamaa ametnikud välistasid varem tankide tarnimise Ukrainale. Berliin põhjendas seda sellega, et Ukraina sõduritel puudub väljaõppe, et selliseid relvi kasutada. Kuid kuna sõda kestab kauem, siis hakkas Berliin kaaluma ka sõjavarustuse saatmist, mida Ukraina saaks hiljem kasutada, vahendas Politico.

Scholzi kõhklemine häirib nüüd tema koalitsioonipartnereid. "On oluline, et Saksamaa näitaks Euroopa Liidus ja NATO-s juhtpositsiooni ega varjaks end teiste riikide taha," ütles Bundestagi Euroopa asjade komisjoni juht Anton Hofreiter. Hofreiter on roheliste partei liige.

FDP liige Marie-Agnes Strack-Zimmermann kutsus Scholzi ajalehele Stuttgarter Zeitung antud intervjuus üles, et kantsler kiidaks tankide saatmise kiiresti heaks, vahendas Politico. Strack-Zimmermann on ka parlamendi kaitsekomisjoni juht.

Tankide saatmist Ukrainale nõuavad ka Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) poliitikud.

Berliin kaalub praegu jalaväe lahingumasinate Marder saatmist Ukrainale. Saksamaa relvafirma Rheinmetall teatas, et saab saata 100 sellist masinat. Praegu seisavad need masinad firma territooriumil.

Poliitikud arutavad samuti, kas Berliin saaks Ukrainale tarnida Leopard tanke. "Väidetavalt ei seisa Rheinmetallil ainult Marderid, vaid ka raskemad relvad," ütles Hofreiter.

"Saksamaa saab kriitikat kuna Vene gaasist sõltuvuse tõttu ei toeta Berliin energiasanktsioonide kehtestamist. Saksamaa peaks kompenseerima selle tankide tarnimisega," ütles Berliinis baseeruva mõttekoja Global Public Policy Institute juht Thorsten Benner.

"Ma arvan, et Saksamaa usaldusväärsuse puhul on tähtis, et me ei tõmba igal pool pidurit, vaid on ka valdkondi, kus oleme teistest ees," lisas Benner.