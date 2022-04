Politsei keelab kaheks nädalaks vaenuliku sümboolikaga avalikud koosolekud

"Me kõik mõistame, et maailm pole enam selline, nagu enne Ukraina sõja algust. Ka 9. mai tähistamine ei saa toimuda samamoodi nagu enne: meelsuse näitamine pronkssõduri või Narva tanki juures toetab agressor Putinit," ütles politseijuht Elmar Vaher saates "Otse uudistemajast".

Eestis on avalik meeleavaldamine jätkuvalt lubatud, kuid keelame meeleavaldused, mis pooldavad agressor Putinit, rõhutas Vaher.

"Selliste avalike koosolekute pidamine on edaspidi keelatud, ka surematu polgu marss, mis on juba registreeritud 9. mail Tallinnasse Filtri teele. Olukorras, kus Putini sõjavägi sooritab roimasid Ukrainas, me selle koosoleku tühistame," sõnas Vaher.

"Ärge palun tulge proovima Tallinnasse või Narva taotlema uusi selliseid avalikke lubasid. Me seda luba ei anna," ütles Vaher.

Haual ehk pronkssõduri juures käimine ja mälestamine pole Vaheri sõnul keelatud. "Kui aga seda tehes kantakse Georgi linti ja lehvitatakse sirbi ja vasaraga lipuga või ka Vene lipuga, siis politsei sekkub," ütles Vaher.

Gruppidel ei soovita Vaher kaitseväe kalmistule tulla. "Kui õpetaja korraldab klassireisi pronkssõduri juurde, siis see pole kindlasti kohane. Teatud vaadetega õpetaja ei saa kasutada lapsi kaitsekilbina," sõnas politseijuht.

Keelatud on kõik need sümbolid, mida kasutab tappev ja vägistav Vene sõdur Ukrainas. Neid võib näha Ukrainas tehtud sõjafotodel, mis on avaldatud meedias. "Praegu on Tallinna linnapildis neid sümboleid näha vähe, aga ma pole nii naiivne, et ma arvaks, et neid ei tule," nentis Vaher.

Vaher ei soovita ka Eesti lippu provotseerivalt kasutada: "Soovime vältida olukorda, et politsei võtab inimesel Eesti lipu käest ära." Vaher ütles, et usub, et provokatsioone Eesti lipuga võib tulla.

Politseil pole kavas pronkssõdurit kriitilisteks kuupäevadeks kuhugi remonti viia, kuigi hiljuti on kuju kallal vandaalitsetud ja see on osaliselt rikutud. Rikkumist politsei hetkel uurib.

Esialgu kehtib vaenulike sümbolite keeld Harjumaal ja Ida-Virumaal ning vajadusel laiendab politsei keeldu üle Eesti.

Keeld kehtib 10. maini, kuid vajadusel seda pikendatakse, sest vaenuliku sümboolika eksponeerimine ei ole Eesti avalikus ruumis aktsepteeritav ka muul ajal, märkis politseiamet.

"Politsei pöörab tähelepanu sellise sümboolika kasutamisele. Seni registreeritud juhtumite pinnalt saame öelda, et neid kasutatakse provotseerimise eesmärgil. Praegu politseinikud vestlevad inimesega, kes sümbolit kannab ja paluvad selle eemaldada, kuid 9. mai lähenedes oleme valmis vaenuliku sümboolika kasutamisel resoluutsemalt reageerima ning alustame selle osas ka menetluse," ütles Vaher.

Varasematel aastatel on tuhanded inimesed 9. mail Tallinnas kogunenud kaitseväe kalmistule, kus 2007. aastast asub pronkssõdurina tuntud monument Teises maailmasõjas võidelnud nõukogude sõduritele. Paljud on sinna tulnud ka rongkäigus, kandes nõukogude armee ja Venemaa sümboolikaga lippe, rõivaid ja muud sellist.