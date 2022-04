Tallinn kuulutas välja Vanasadama trammitee rajamise riigihanke

Niinimetatud Vanasadama trammiliiniga ühendatakse Vanasadam ja tulevane Rail Balticu Ülemiste reisiterminal.

Tartu maantee trammiteele on kavas rajada pöörang vahetult enne Kivisilla tänavat, kust uus trammitee hargneks olemasolevast Maneeži tänava suunalisest trammiteest. Kivisilla tänavast alates on kavas ehitada uus trammitee Gonsiori, Laikmaa, Hobujaama, Ahtri, Laeva, Kuunari, Kai, Logi, Rumbi ja Kursi tänavale ning Mere ja Põhja puiesteele ning ühendada see olemasoleva Kopli-suunalise trammiteega.

Koos trammitee rajamisega uueneb ka seda ümbritsev linnaruum ja lisandub haljastus, teatas Tallinna linnavalitsus. Muu hulgas on kavas rajada trammitee kõrvale sõiduteest eraldatud rattatee Hobujaama tänava ja Narva maantee ristmikust kuni sadamani.

Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. juuni. Kava järgi võiks ehitus alata tänavu aasta lõpul ja trammitee peaks valmima 2024. aastal.

Trammitee rajamisse panustab 26 miljonit eurot Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu. Trammitee rajamist kaasrahastab Euroopa Liit, kuna see on osa Rail Balticu kiirraudtee ja seda toetava taristu rajamise projektist.