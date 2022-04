Pelosi loodab 33-miljardise Ukraina abipaketi kiiret kinnitamist kongressis

"Me loodame nii kiiresti kui võimalik selle algatuse kinnitada," ütles USA parlamendi alamkoja spiiker reedel.

Biden esitas neljapäeval kongressile ettepaneku eraldada Vene agressiooni tõrjuvale Ukraina toetuseks 33 miljardit dollarit, mis tähendaks seni antud abi peaaegu et kümnekordistamist. Toetuspaketist 20 miljardit läheks relvade ja laskemoona, 8,5 miljardit majandusabi ning kolm miljardit humanitaarabiks.

"Ma olen nüüd kindel, et Lend-Lease'i programm aitab Ukrainat ja kogu vaba maailma lüüa natside ideoloogilisi järglasi, kes alustasid seda sõda meie vastu," ütles Pelosi reede õhtul peetud pressikonverentsil. "Lend-Lease ja teised Ukraina toetamise programmid on konkreetne kinnitus sellest, et vabadus on endiselt võimeline ennast türannia eest kaitsma," lisas ta.

USA mõlema partei esindajad on öelnud, et soovivad erakorralise abi kiiret kinnitamist, kuid seni ei ole teada, millal esindajatekoda ja senat paketti hääletama hakkavad.