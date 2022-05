Kõve: eeluurimismaterjalide avalikustamise piirid tuleb selgeks teha

Riigikohtu esimehe hinnangul on debatt vajalik. Ajakirjandusvabadus tema arvates ohus ei ole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ei ole ohus. Mingi selle ühe loo pärast ei ole veel see asi ohus," ütles Kõve.

"Küll aga me peame selgeks tegema piirid eeluurimismaterjalide avalikustamisel. See on meil jäänud järelikult tähelepanuta, kuidas seda teha. Kuna neid juhtumeid on ka varem olnud, kus on ilmunud eeluurimismaterjale ja ikka on tekkinud küsimused, kust need üldse meediasse on tulnud, kas neid tohib avaldada, kelle huve need kahjustavad, kelle huvides see avaldamine on. Siis on hea, et see teema ikkagi üles on võetud praegu. Kokkuvõttes tuleb see ühiskonnas kasuks, kui see debatt nüüd läbi tehakse," kommenteeris Kõve.

Harju maakohtu kohtunik Alari Möldre määras trahvi kahele Eesti Ekspressi ajakirjanikule, Tarmo Vahterile ja Sulev Vedlerile, selle eest, et nad avalikustasid 25. märtsi artiklis info, et Swedbanki endine juhatus on saanud kahtlustuse rahapesus. Ajakirjanikud ja kirjastaja Ekspress Meedia vaidlustasid trahviotsuse eelmisel reedel.