Ratas: peretoetuste eelnõu eesmärk ei ole lõpetada koalitsiooni

"Peretoetuste asja me oleme rääkinud mitmeid nädalaid. Mina olen seda peaministriga rääkinud eelmisel nädalal, sellel nädalal räägiti sellest koalitsiooninõukogus. See ei tulnud üleöö," ütles Ratas saates.

Ratas rääkis, et kokkulepet anda peretoetuste eelnõu koos riigieelarve strateegia aruteluga sisse, ei olnud. "Oli arutelu koalitsioonis, et kas see lastetoetuste eelnõu on seotud lisaeelarve rahastusega või eelarvega ja mina ütlesin, et see ei ole seotud lisaeelarvega ja et see on seotud eelarvega," ütles Ratas.

Ratas rääkis, et tema ei taha sellist Eestit, kus ühiskonna teemasid dikteerib üks erakond. Ta märkis, et ka Ukrainas toimuva sõja taustal peab Eestis jätkuma ka siseriiklik debatt ning tegelemine teemadega nagu inflatsioon.

"Kas Eesti elu peab käima nii nagu ütleb Reformierakond? Ei ole ju nii, et teised erakonnad ei tohi oma mõtteid öelda. Ei ole nii, et parlament ei või oma tahet välja öelda, ta lausa peab oma tahet välja ütlema," sõnas Ratas.

Ta märkis, et parlamendis on neli erakonda, kes soovivad tõsta peretoetusi ning ka viies - Reformierakond - toetab seda sõnaliselt.

Ratas lausus, et kui selle seaduse vastuvõtmisega peaks kukkuma koalitsioon, siis koalitsioon ka kukub. "Aga see ei ole selle eelnõu sisse andmise motiiv. Need asjad ei ole seotud. Meie soov ei ole seda koalitsiooni lõpetada laste- ja peretoetuste eelnõuga," ütles Ratas.

Ratas rääkis, et eelnõu just praegu menetlusse andmine on põhjendatud ja vajalik. "Punkt üks. Kui see eelnõu peaks läbi minema, siis ta hakkab kehtima järgmise aasta algusest. Aga indekseerimine peab toimuma 1. aprillil, nii nagu on pensionitel. Punkt kaks, miks seda on hetkel vaja? Sellepärast, et kui vaadata kevadistungi sessiooni, siis see eelnõu on võimalik teha seaduseks järgnevate töönädalate jooksul, ehk enne Võidupüha. See on oluline sellepärast, et kui täidesaatev võim, ehk vabariigi valitsus hakkab arutama järgmise aasta eelarvet ja ka eelarve strateegiat järgmiseks neljaks aastaks, siis on tal selgelt teada, missuguste rahaliste vahenditega ta peab arvestama," ütles Ratas.

"Aga kõige olulisem on see, et anda kindel signaal poliitikute ja parlamendi poolt lastele," lisas ta.

Ratas rääkis, et suhtleb endiselt Kaja Kallasega ning ka reede hommikul arutas ta temaga telefoni teel peretoetuste eelnõud, samuti toimuvad igal esmaspäeval koalitsooninõukogu koosolekud.