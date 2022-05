Lääne-Harju vald: LNG terminal ei sobi Paldiski Põhjasadamasse

Lääne-Harju vallavalitsuse hinnangul mõjutaks LNG terminali rajamine Põhjasadamasse otseselt linlasi.

"Viimasel ajal on Põhjasadam olnud üsna häälekas ses osas, et LNG ujuvterminalile oleks parim võimalik koht just sealses sadamas. Tegemist on mõtlematu avaldusega, sest on rida põhjusi, miks on valitud just praegune asukoht," ütles Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat reedel saadetud kirjas.

"Rõhutan, et tegemist ei ole suvalise asukohaga, vaid see on parimaks hinnatud põhjalike uuringutega, mis on katnud kõike - ennekõike keskkonna ja elanike heaolu," lisas ta.

Saat tõi välja viis argumenti, miks vallavalitsus peab Lahepere lahte ujuvterminalile parimaks paigaks: "Terminali ei sobi rajada asustuse keskele. Terminali kavandamine Pakri poolsaare tippu on olnud põhjalik läbimõeldud protsess. Keskkonnamõjud on poolsaare tipus terviklikult hinnatud. Riskid riiklikku energiajulgeolekut tagava objekti suhtes. Majandusliku kahju aspekt nii riigile kui ettevõttele."

"LNG terminali rajamisel Põhjasadama alale asuks see A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte – Palsteve OÜ – ohualas. Et vältida suurõnnetuse doominoefekti, ei tohiks kergekäeliselt sellistesse sadamatesse uusi riskiallikaid kavandada," leiab vallavalitsus.

"Riiklikult niivõrd olulise objekti paigutamine A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohutsooni oleks põhjendamatult kõrge risk," ütles Saat.

Vallavalitsus märgib, et Põhjasadam on reisijate ja kaubavedu teenindav ettevõte, aga LNG terminali paigutamine kaubasadamasse seab piiranguid sadama tegevusele.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkranius ütles, et LNG Pakrineeme sadama rajamise keskkonnamõjud on hinnatud ning vee erikasutusluba selleks ka antud.