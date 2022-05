Nafta hind tõusis üle 117 dollari

Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas mõjutab ülemaailmset naftaturgu ja nafta hind tõusis reedel. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on 117,04 dollarit barreli kohta.

Rahvusvahelised investorid eeldavad, et lääneriigid lõpetavad lähiajal Venemaa nafta tarbimise. USA-s hakkab aga puhkuste periood, kus paljud inimesed sõidavad autoga linnast välja, vahendas CNBC.

USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 113, 69 dollarit barreli kohta.

"Nafta hind on tõusuteel, kõik viitab, et pakkumine väheneb. USA puhkuste hooaeg suurendab rafineeritud toodete defitsiiti. Seetõttu on nafta hind kõrgel kogu suve," ütles finantsfirma SPI Asset Management analüütik Stephen Innes.

Uudisteagentuuri Reuters allikate teatel ei plaani OPEC-i liikmed naftatootmist suurendada. OPEC peab kinni eelmise aasta kokkuleppest.

Venemaa ja OPEC-i liikmed sõlmisid eelmise aasta augustis pikaajalise kokkuleppe. Leppe kohaselt suurendavad OPEC+ riigid alates augustist naftatootmist 400 000 barreli võrra päevas iga kuu alates augustist. Selle eesmärk on saavutada naftatootmisel pandeemiaeelne tase.