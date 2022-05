USA keskpanga endine asejuht prognoosib majanduslangust

"Langus on üsna tõenäoline," ütles Blinder esmaspäeval telekanalile CNBC, kuid ta rõhutas, et see ei ole siiski täiesti kindel. "Ma ei mõtle, et selle tõenäosus on 89 protsenti, aga vahest 50–60 protsenti," märkis ta ning lisas, et kui ka langus tuleb, siis see on üsna lauge.

USA majandus läks langusesse koroonapandeemiaga kaasnenud šoki tõttu, kui paljud ettevõtted pidid oma uksed sulgema ning inimesed jäid töötuks. Siiski taastus USA majandus pärast vaktsiinide kasutusele võtmist kiiresti ning hakkas juba mõne kuu pärast jõudsalt kasvama.

Nüüd on aga seoses kasvanud inflatsiooniga, viiruse püsimisega, probleemidega tarneahelates ning Venemaa sõjast Ukrainas põhjustatud globaalse ebakindlusega majanduskasv uuesti ohtu sattunud.

"Kui meil on väga aeglane majanduskasv, siis see võib paljude inimeste jaoks tunduda majanduslangusena," rääkis Blinder.

Kui USA Föderaalreserv (keskpank) on inflatsiooni pidurdamiseks tõstnud intressimäärasid, oleks majanduskasvu pidurdumine pehme maandumisena hea lõpptulemus, leidis Blinder.

Endise juhtiva keskpankuri hinnangul on USA föderaalreserv märksa paremini kui 1970ndatel valmis ka stagflatsiooniks, kui see peaks riigi majandust tabama. Stagflatsioon on majanduse seisund, kus suure inflatsiooniga kaasneb vähene tarbijanõudlus ja kõrge tööpuuduse määr. See aga paneb majanduspoliitika kujundajad dilemma ette, kas inflatsiooni pidurdamiseks tõsta intressimäärasid, kuna see suurendaks veelgi tööpuudust.

"Kui stagflatsioon tabas riike 1970ndatel, siis keskpangad ei teadnud, kuidas sellega toime tulla. Ma arvan, et nüüd on selle kohta palju rohkem teadmisi," rääkis Blinder.

Blinder oli USA Föderaalreservi asepresident aastatel 1994–1996, praegu töötab ta professorina USA Princetoni ülikoolis. Wikipeedia andmeil peetakse teda üheks maailma kõige mõjukamaks majandusteadlaseks.