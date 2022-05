Bensiini hind kerkis uuele rekordtasemele

Eesti suuremate tanklakettide hinnatulpadel on viimastel päevadel näha olnud erinevaid numbreid, ent kohati kerkis esmaspäeval enim müüdud bensiin 95 hind uuele rekordtasemele. Tõusnud on ka diislikütuse hind.

Näiteks Tallinna kesklinnas Circle K ja Olerexi tanklas maksis bensiin 95 esmaspäeval 2,079 eurot. Eelmine rekord pärines 18. maist, kui sama bensiini liitrihind oli 2,059. Diislikütuse uus hind on 1,889 eurot, mis on märksa enam kui viimastel nädalatel. Siiski pole need hinnad veel kõigis tanklates valdavaks saanud.

Nafta maailmaturu hind kerkis esmaspäeval viimase kahe kuu kõrgeimale tasemele - ligi 120 dollarini barrelist, kuna kauplejad eeldavad sel nädalal Euroopa Liidu kokkulepet Venemaa naftaimpordi piiramiseks.

Brenti toornafta juuli tulevikutehingute hind, mis kehtib kuni teisipäevani, tõusis 0,3 protsendi ehk 37 sendi võrra – 119,8 dollarini barrelist, olles vahepeal käinud ka 120,5 dollari tasemel. Aktiivsemalt kaubeldavate augustikuu Brenti tehingute hind kavas isegi 0,6 protsendi ehk 67 sendi võrra, jõudes 116,23 dollarini barrelist.

Samal ajal USA-s kaubeldav toornafta hind Texas Intermediate (WTI) tõusis 0,7 protsenti ehk 78 sendi võrra, jõudes 115,85 dollarini barrelist, millega ületas juba eelmisel nädalal saavutatud kõrgtaseme.