Poliitikud: uue valitsuse loomisel on kõik variandid võimalikud

Reformierakonna ja Keskerakonna riigikogu fraktsioonide esindajad leiavad ühtviisi, et ka senine koalitsioon võiks jätkata, kuid lahendused, kuidas selleks vajalikku üksmeelt saavutada, on parteidel päris erinevad. Kumbki ei kavatse oma positsioonist peretoetuste teemal taganeda.

Keskerakondlane Mailis Reps ütles ERR-ile, et tal on kahju, et valitsuskriis on nii kaugele läinud, kuid tema hinnangul ei hakanud Reformierakonna ja Keskerakonna kooslus juba algusest peale tööle.

"Suurte poliitiliste otsuste tegemise võimekus oli kahjustatud," sõnas Reps.

"Eestis pole küsimust, kas meie ametnikkond suudab teha rutiinseid otsuseid, sest riik toimib, aga teatud küsimustes on vaja poliitilisi otsuseid, nagu kas majanduskeskkond on ainult turumajanduslik. Praegu oleme spiraalis, kus meil on kõrged hinnad ja väga palju teadmatust. Minu esimene küsimus ongi see, kas on võimekust arutada, kas meil on energeetikas mingigi lahendus, mis ei puuduta ainult kõige vaesemaid segmente ühiskonnas, vaid ka ettevõtjaid. Kas ettevõtjad suudavad püsida? Selleks on vaja poliitilist otsustust ja selleks on vaja toimivat valitsust," rääkis Reps.

Vastusena signaalile, et on vaja leida lahendusi, mis toetaksid inimesi sügisel, langes poliitilise konsensuse otsimise teel valik lastele ja noortele, märkis Reps.

"Otsiti lihtsalt teemat, et pöörata tähelepanu, et meil on ees sügis ja meil on ees toetust vajavad grupid," selgitas Reps.

Riigieelarve raames peretoetuste tõstmise küsimust Repsi hinnangul arutada ei saa. "Raskete aegade foonil räägime siin kärpe-eelarvest, mitte suurendavast eelarvest," ütles Reps.

Lähiajal näeme tõsist arutelu, kes mida sügisest soovib, pakkus Reps.

"Valimised on kaugel ja kõik mõistavad, et sügis tuleb keeruline ja peab olema poliitiline võimekus. Kas seda otsitakse olemasolevast koalitsioonist, aga igal juhul tuleb leida suve jooksul valitsus, kes need otsused ära teeb," ütles Reps.

Praegu läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks ei toimu, kinnitas Reps.

"Tõenäoline on ka lahendus, et jätkavad koalitsioonis Reformierakond ja Keskerakond, aga hoopis teistsuguse koosseisuga," märkis Reps.

"Kui ma ei tegeleks mingi muu teemaga, siis ma oleksin aktiivselt poliitikas. (Reps on praegu omastamissüüdistusega kohtu all - toim.). Raske on hinnanguid anda. Kõik kooslused on võimalikud, kui tahetakse, siis on võimalik ka tänane koalitsioon. Kindlasti tuleks teha teatud parandusi, kui on nii palju ultimatiivseid asju üksteisele öeldud, tuleks teha teatud kaadrimuudatusi mõlemalt poolt," arutles Reps. Tema sõnul tuleks tugevdada ka Kaja Kallase sisepoliitilist kohta.

"Meie peamine küsimus on majanduslik toimetulek, mis saab olema elektrihind, mis gaas tuleb torust, kuidas inimesed saavad inflatsiooniga hakkama. Inimesed ei küsi, kes on peaminister, vaid kuidas sügisel hakkama saada," võttis Reps teema kokku.

Eelnõu vigane?

Reformierakondlase Mart Võrklaeva hinnangul on peretoetuste eelnõu vaid suitsukate praeguse koalitsiooni destabiliseerimise plaani varjamiseks.

"Esmaspäeval oli peretoetuste eelnõu esimene lugemine ja kolmapäeval on muudatusettepanekute tähtaeg – poolteist päeva muudatusettepanekute esitamiseks nii mahukale eelnõule, see näitab, et lastetoetusega pole selle eelnõul midagi pistmist," rääkis Võrklaev.

Riigikogu kodukord näeb ette kümme päeva muudatusettepanekute tähtaega, see on aeg, kus peaks uurima eelnõu sisu ja suhtlema väljast huvigruppidega, selgitas Võrklaev. "Seda ei ole võimalik pooleteise päevaga sisuliselt teha. Eile tuli riigikogu sotsiaalkomisjoni Eesti lastekaitse liidu kiri, et lapsi ei tohi poliitika märklauaks seada. Neljapäeval tuleb kokku riigikogu sotsiaalkomisjon, kes peab kõik muudatusettepanekud läbi vaatama ja siis juba järgmisel nädalal vastu võtma," kirjeldas Võrklaev tekkinud olukorda.

"Reformierakonna soov on see, nagu selgitame ka koalitsioonipartnerile, et arutame seda sisuliselt ja otsime tegelikke võimalusi aidata lapsi ja peresid. Seni on meie fookus olnud sellel, et vaadata riigieelarve võimalusi ja teisi teenuseid, mida lapsed vajavad. See eelnõu vajaks sisulist analüüsi, tuleks uurida mõjusid ja tegelikke vajadusi," selgitas Võrklaev.

Lõpliku otsuse, kas Reformierakond hakkab eelnõu arutamist takistama obstruktsiooniga, võtab erakond vastu kolmapäeval.

Kui Keskerakond raiub, et nad lähevad edasi selle vigase eelnõuga, siis see näitab nende selget soovi koalitsioon lõhkuda, väitis Võrklaev. "Tuleb Keskerakonnalt küsida, kas nende plaan on tuua EKRE valitsusse, mis ei tundu tervemõistuslik. Meie leiame, et ei saa edasi minna vigase eelnõuga, meie tahame peresid päriselt aidata ja võtta aruteluks aega," lisas ta.

"Pärast seda, kui Keskerakond selle eelnõu koos opositsiooniga esitas, seda koalitsiooni tavapärases mõttes enam ei ole. Nagu ma eile ütlesin, toimivat koalitsiooni pole, aga tugev usaldus valitsuse vastu olemas. Meie eelistus on jätkata Keskerakonnaga koalitsioonis, meie ei ole seda koalitsiooni lõhkuma läinud, seda tegi Keskerakond," sõnas Võrklaev.

Kristen Michal Reformierakonnast ei soostunud avaldama, millised on erakonna sammud peretoetuste eelnõuga.

"Kas alustame obstruktsiooni, selgub kolmapäeval. Praegugi arutame seda teemat, kui need arutelud on lõppenud, saame avalikkust sellest informeerida," sõnas Michal.

"Kaja Kallas on öelnud, et oleme nõus arutama kõiki samme, mis tegelikult ka aitavad lapsi ja peresid, ja soovime seda teha seda riigieelarve raamistikus. See on koht, kus suuri poliitilisi asju otsustada," toetas Michal parteijuhi seisukohta.

"Mina ei kaotaks poliitikas lootust, läbirääkimisi peetakse kuni see võimalik on," jäi Michal lootusrikkaks.

Kõik variandid valitsuseks võimalikud

Tõnis Mölder Keskerakonnast tahab samuti "uskuda ja loota", et koalitsioon püsib koos järgmiste valimisteni. "Oleme valmis sellesse panustama. Eeldus on see, et leiame ühisosa, kui lastetoetuste eelnõu seadusena vastu võetud, ja lepime kokku, kuidas hakkame koalitsiooni parandama, et saaksime koos edasi minna," sõnas Mölder.

"Mina näen parlamendis soovi see peretoetuste seadus enne jaanipäeva vastu võtta. Kui Reformierakond alustab obstruktsiooni kasuks, siis pole õige samm. Parlamendi töö takistamist ja laste toetamise ei saa kokku siduda," ütles ta.

Reformierakond peab arvestama, et üksi riiki ei juhita, seda saab teha, kui mõlemad partnerid seda tahavad, märkis Mölder.

"Kui aga Kaja Kallas on öelnud, et ta asub tagasi kui lastetoetuste eelnõu vastu võetakse, siis teeb president Alar Karis kellelegi ettepaneku uue valitsuse moodustamiseks, eeldatavasti on see Kaja Kallas, siis on see pall juba Kaja Kallase käes ja siis on see juba tema asi, kellega ta valitsuse moodustab," rääkis Mölder.

Kui peaminister astub tagasi, siis on kõik kombinatsioonid Eesti poliitikas võimalikud, pakkus Mölder. "Selle nelja erakonna vahel, kes on lastetoetuse eelnõu sisse andnud, on tekkinud hea keemia. See on sõnum ka Reformierakonnale, et tulge pardale ja meil on võimalik koos seda riiki paremaks teha," lisas ta.