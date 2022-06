Helme sõnul räägivad Seedri saamisest peaministriks Isamaa ja Keskerakond

"Seda mõtet heietasid kahekesi Keskerakond ja Isamaa," ütles Helme, kui rääkis kolmapäeval kolme partei esinduste kohtumisest uue koalitsiooni moodustamiseks. Ta ei soovinud teemal siiski pikemalt peatuda, öeldes, et praegu pole vaja takerduda peaministri isikusse või ministrikohtade jaotusesse.

"Kogu see arutelu markeerib, et keegi ei ole ennast ühegi positsiooniga nurka värvinud," lisas Helme.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles kolmapäeval vastuseks ERR-i küsimusele, kumb oleks parem peaminister, kas Martin Helme või Helir-Valdor Seeder: "See on huvitav küsimus. Mina arvan, et Isamaa võiks vabalt seda valitsust juhtida."

Ratas siiski eitas, et Isamaa oleks küsinud peaministri kohta.

Isamaa peab sel nädalal eelkõnelusi riigikogu nelja erakonnaga, et otsustada, kas alustada koalitsioonikõnelusi valitsuse moodustamiseks Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide või Keskerakonna ja EKRE-ga.

Isamaa peasekretär Priit Sibul tunnistas ERR-ile, et kohtumisel Keskerakonna ja EKRE delegatsiooniga tuli tõesti jutuks ka see, et peaministriportfell võimalikus valitsuses võiks kuuluda Isamaale. "Aga ma arvan, et see ei ole täna üldsegi kaugeltki mitte kõige olulisem küsimus," lisas ta.

Sibul ei öelnud, kes selle teema välja käis ning hoidus ka vastamast, kuidas võimalikud partnerid sellesse suhtusid.

"Mulle tundub, et kui see peaks jääma peamiseks küsimuseks, siis selle taha nagu ei jää miskit," märkis Isamaa peasekretär.