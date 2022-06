Autokütuse hind ronib üha ülespoole

Tõusuteel on ka diislikütuse hind, mis maksab 1,999 eurot. Bensiin 98 liitri eest küsivad kütusemüüjad 2,309 eurot.

Viimati tõusis autokütuste hind möödunud kolmapäeval. Bensiin 95 hind oli siis 2,119 eurot liitrist, bensiini 98 liiter maksis 2,169 ning diislikütusel 1,949 eurot.

Statistikaamet avaldas teisipäeval maikuu tarbijahinnaindeksi, mille kohaselt oli tänavu mais bensiin 40,7 ja diislikütus 55,3 protsenti kallim kui mullu samal ajal.

Sel esmaspäeval tõusis naftafutuuride hind üle 120 dollari barreli kohta.

Soome rahvusringhääling Yle vahendas esmaspäeval Soome mõttekoja Etla hinnangut, mille kohaselt võib bensiini hind Soomes tõusta kolme euroni liitri eest. OPEC+ on lubanud naftatootmist kasvatada, kuid see ei pruugi olla piisav, et korvata Venemaa naftatootmise äralangemist.

Eesti Õliühingu tegevjuhi Mart Raamatu sõnul on hinnatõusu taga tugevnenud dollari kurss ja turult kadunud Venemaa kütus.

"Dollari kurss on nii palju tugevnenud, et eelmine kord kui hinnad olid sellisel tasemel nagu praegu, 120 dollari, siis eurodes tundsime seda palju vähem. Need on tõesti Euroopas rekordhinnad," ütles ta esmaspäeval Vikerraadio saates "Uudis+".

"Teiseks peab aru saama, et hinnastamine tanklates ei käi toornafta, vaid lõpptoodete ehk diislikütuse ja bensiini hinna järgi. Need on kaubad, mis on samuti kaubeldavad kaubaturgudel. Kui vaatamegi viimase kolme kuu hinnaliikumist alates sõjategevuse algusest, siis kui nafta hind on tõusnud 20 protsendi ligidal, siis lõpptoodete ehk diislikütuse hinnad on tõusnud kaks-pool korda rohkem," rääkis Raamat.

Raamatu sõnul on probleem selles, et Venemaa on ka lõpptoodete eksportija ning Euroopas ja läänemaailmas on rafineerimisvõimekust viimastel aastatel vähemaks jäänud. "King on hakanud sealt otsast pitsitama. Seetõttu on lõpptoodete hinnad märgatavalt rohkem tõusnud kui toornafta hind," rääkis ta.

Suurt hinnalangust Raamatu sõnul oodata ei ole, kuid on võimalik, et nafta pakkumist suurendatakse. Näiteks arutatakse selle üle, kas USA on valmis praegu sanktsioneeritud Venezuela ja Iraani naftat suuremas mahus turule lubama. "Tegelikult otsitakse täna sellist täiendavat barrelit turule ja sisuliselt on meil võimalik globaalselt need Vene barrelid ära katta, aga raske on näha, et suure ebakindluse situatsioonis hind märgatavalt langeb," rääkis ta.

Suvel tarbitakse kütust viiendiku võrra rohkem ning sel ajal Raamatu hinnangul hinnalangust oodata ei ole. "Sügisest võiks seal see hinnasurve madalamale tulla," ütles ta.