Euroopa Komisjon loodab ületada Poola vastuseisu suurettevõtete tulumaksule

Pärast kuid kestnud frustratsiooni on diplomaatide ja ametnike seas kasvanud lootus, et Poola nõustub EL-i riikide ühehäälset toetust nõudva direktiiviga, kirjutab väljaanne Financial Times.

Poola nõusolek oleks Euroopa Liidu jaoks oluline, sest miinimummaksu kehtestamine on üks pool ehk teine sammas eelmisel aastal 136 riigi heakskiidu saanud maksupaketist, millega EL ühines.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) algatusel sõlmitud kokkuleppe esimene sammas näeb ette maailma sajale suurimale korporatsioonile nõude deklareerida oma tulu riikides, kus nad selle teenivad ja maksta selle pealt ka tulumaksu.

Poola rahandusminister Magdalena Rzeczkowska on seni kinnitanud, et Poola ei nõustu miinimummaksu kokkuleppega enne, kui ei ole legaalselt siduvat kinnitust, et ka kokkuleppe esimese sambaga liigutakse edasi. Kuid väidetavalt on Poola seatud tõkke tegelik põhjus selles, et Euroopa Komisjon ei olnud seni kinnitanud EL-i taastefondist 35 miljardi euro suuruse paketi eraldamist Varssavile. Nüüd on aga komisjon selle takistuse eemaldanud.

Komisjoni otsus, millega Poola saab 23,9 miljardi euro eest toetusi ja 11,5 miljardi mahus madala intressiga laenu, seisis seni vaidluse taga Poola justiitsreformi üle, mis komisjoni hinnangul võib kahjustada kohtute sõltumatust ja õigusriiki.

EL-i eesistujariik Prantsusmaa loodab kokkuleppe vormistada reedel Luxembourgis toimuval rahandusministrite nõukogul.

OECD kokkuleppe esimese samba heakskiitmine on jäänud venima rahvusvahelisel tasemel ning komisjon on ka loobunud ideest veel enne suvevaheaega selle rakendusaktid kinnitamiseks esitada.