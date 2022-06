Vseviov: materiaalse abi kõrval on tähtis Ukrainale lootuse andmine

Ukraina toetamises on põhitähelepanu materiaalse abi andmisel, kuid selle kõrval ei tohiks unustada ka lootuse andmist, ütles välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, selgitades, et tähtis on anda Kiievile Euroopa Liidu liikmeks saamise perspektiiv.

"Ukraina toetamise osas on pahatihti keskendutud materiaalsele – relvaabi humanitaarabi, majanduslik toetus, hiljem ülesehitamine. See kõik on erakordselt tähtis, aga on üks element, mida millegipärast ignoreeritakse, üks ressurss, mida kuidagi tabeliga mõõta ei osata ja see on lootus. Lootus, et see tee, mille ukrainlased on valinud, on endiselt lahti, et nad liiguvad õiges suunas ja seda vaatamata sellele, et koletu sõda ei näita mingeid vaibumise märke," rääkis Vseviov "Ringvaates"

"Siin on väga tähtis anda Ukrainale perspektiiv Euroopa Liidu liikmeks saamiseks. Ametlikult seda nimetatakse kandidaatriigi staatuseks. Euroopa riigijuhid hakkavad seda arutama lähiajal ja protsess näeb ette, et Euroopa komisjon teeb soovituse ja siis liikmesriigid arutavad. Meie seisukoht on, et lootus tuleb anda Ukrainale," lisas ta.

Ukraina on asekaitseministri Hanna Maliari sõnul on riik saanud kätte vaid kümme protsenti lääne partneritelt taotletud sõjalisest abist. Vseviov ütles, et abi viiakse kohale nii kiiresti kui võimalik.

"Võin kinnitada, et kõik see abi, mida Eesti on lubanud, on jõudnud kohale enne, kui me oleme selle välja hõiganud," lisas ta.

Vseviov tõdes, et mõni riik peab veel pingutama, et nende sõnad ja teod relvaabi andmise kohta kokku läheksid.