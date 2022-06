Saksamaa väitel on Venemaa otsusel kärpida gaasitarneid poliitiline eesmärk

"Mulle on jäänud mulje, et juhtunu taga on poliitiline otsus, mitte aga tehniliselt põhjendatav otsus," ütles Saksa majandus- ja kliimaminister Robert Habeck.

Vene gaasimonopol Gazprom teatas, et vähendab alates neljapäevast Nord Stream 1 kaudu Saksamaale jõudvat gaasikogust seniselt 167 miljonilt kuupmeetrilt ööpäevas 67 miljoni kuupmeetrini. Otsust põhjendati vajadusega peatada kahe kompressori töö, kuna nende tööks vajalikud varuosad on kinni Kanadas asuvas hooldusettevõttes.

Habecki hinnangul on Gazpromi põhjendused siiski otsitud. "Praegused andmed näitavad selgelt, et Vene poole põhjendus on lihtsalt ettekääne. See on ilmselgelt katse hindu üles ajada," ütles minister. Tema kinnitusel on Berliin koostöös Euroopa Komisjoniga kindlaks teinud, et nende seadmete hooldus ei ole sanktsioonide all.

Gazpromi survet on saanud tunda ka Itaalia, mis on Euroopa suuruselt teine Vene gaasi importija. Sealne gaasiettevõte Eni teatas, et on saanud Gazpromilt teate gaasitarnete vähendamise kohta.

Gaasitarnete vähenemine viis otsekohe üles maagaasi hinna, mis tõusis viimaste nädalate 80–90 euro vahemikust 120 euroni megavatt-tunni kohta.