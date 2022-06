Madle Lippus: raskete avariide hulk Tallinnas tuleb tuua alla

Tallinnas on puudus kvaliteetsest avalikust ruumist, mis oleks ohutu ja mugav kõigile, leidis Tallinna abilinnapea Madle Lippus. Linnajuhtide üks eesmärk on tuua alla autode piirkiirus teatud tänavatel, et vähendada raskete liiklusõnnetuste hulka.

Transpordiametil on avalikul väljapanekul linnaliikluse kava, mille üks osa puudutab linnaruumi kvaliteeti. "Iga tänav on erinev, see on linnaplaneerimise võlu ja valu. Oluline on paika saada põhimõtted ja printsiibid, kuidas seal on liikuda ja olla. Seda me liikumiskavaga täpsustame. Tänavaruumi puhul on oluline arvestada eri liikujatüüpidega, et tänav vastaks nende kõigi liikumisvajadustele," rääkis Lippus.

"Oleme välja toonud kohad, kus autodel võiks olla madalam kiirus, sest auto liikumise kiirusel on mõju linnaruumile. Suurem kiirus ja suurem liikujate hulk tekitab rohkem müra. Näiteks Liivalaias pole võimalik omavahel rääkida, sest müra on nii suur. Suurel müral on olulised tervisekahjud. Selle vähendamine on oluline asi, mida teha," ütles Lippus.

Piirkiiruste allatoomine tähendab ka väiksemat ohtu jalakäijatele ja ratturitele, kelle oht kokkupõrkes autoga vigastada või surma saada on suurem kui autos istujal. "Avariides hukkumiste ja vigastunute arv on Tallinnas saavutanud platoo, meie soov on nende numbrite vähendamine. Ja siin on piirkiirus üks tõhusamaid meetmeid," sõnas Lippus.

Tallinnal on strateegia vähendada süsinikuheidet ja selleks on vaja aktiivsete liikumisviiside hulka. "Suvel on plaanis Rannamäe teel katsetada teist liikluskorraldust, et vaadata Põhja-Tallinnast välja saamist. Selle katsetuse mõte on vaadata, kas olukorda ümber mängides me tegelikult saavutame parema tulemuse," rääkis Lippus.

Tallinna eesmärk on tema sõnul proovida vähendada ka sundliikumist, kus inimesel on sundvalik kasutada autot. "Põhikontseptsioon on meil 15 minuti linn. Meie eesmärk on vaadata linna ka kohalike keskuste kaudu, et inimesed saaksid jalutuskäigu kaugusel viia lapse lasteaeda ja käia perearsti juures ja ei peaks sõitma teise linna otsa," arutles Lippus.

Vanalinnas on tema sõnul kaks olulist teemat, mis puudutavad nn päriselu tagasitoomist vanalinna. "Seal elab 2500 elanikku, mis nii suure asumi peale on nii väike hulk. Kuidas kohalikke elanikke sinna tagasi tuua? Kuidas inimestele anda tagasi, et see on nende enda linn, mitte koht turistide teenindamiseks," rääkis Lippus.

Kui vaadata tõmbekeskuseid Tallinnas, siis nende kasutus on mingis osas kureeritud. "Vanalinna ettevõtjad teeksid hea meelega meiega koostööd. Riigil ja linnal on palju kinnisvara vanalinnas ja oleks võimalik tuua sinna loovettevõtteid. Tuua sinna söögikohti, mis oleksid atraktiivsed ka kohalikele," pakkus Lippus.

Tallinna peatänava teema on praegu linnavalitsuses arutamisel, sest seal on kitsaskohad, nagu ühistransport. "Tahame sinna lisaks tuua looduspõhiseid lähenemisi tänavate kujundamises. Kui peatänavat ette valmistati, teati sellest teemast vähem, nüüd tahame need aspektid sinna sisse tuua," lubas Lippus.