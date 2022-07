Tallinn nõuab riigilt suurhaigla projekteerimise kinnimaksmist

Tallinn tahab, et riik kataks peale valitsuse otsust euroraha mitte Tallinna haigla ehitamiseks suunata seni tehtud kulutused ja maksaks kinni Tallinna haigla projekteerimise, ütles reedel Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kelle sõnul on linn valmis minema kohtusse.

Valitsus otsustas neljapäeval loobuda Tallinna haigla projekti toetamisest taaste- ja vastupidavusrahastust antava rahaga, mis tähendab, et linn jääb ilma 280 miljonist eurost, mis tõenäoliselt tähendab, et Lasnamäe veerule kerkima pidanud suurhaigla jääb ehitamata.

Kõlvarti sõnul ei arutatud Tallinnaga enne otsuse tegemist midagi ning kõik valitsuse esitatud argumendid olid ühepoolsed.

Linnapea märkis, et Tallinn lähtub sellest, et haigla ehituseks oli linnal riigiga juriidiliselt siduvad suhted. "Meile on antud ju signaal, et Tallinn ehitab haigla ja riik toetab seda Euroopa vahenditega," ütles Kõlvart, ja lisas, et kui signaal on antud, siis tekib ka vastutus.

Kõlvarti sõnul peab riik juba tekkinud kulu Tallinnale kompenseerima.

"Kui riik andis signaali, et saab rahastuse ja omavalitsusel tekis seoses sellega ka kulu, siis seda tuleb kompenseerida, vähemalt projekteerimise eelarve osas. Meie praegune arusaam on, et projekteerimistööd peab riik kompenseerima," lausus Kõlvart.

Linnapea sõnul alustatakse kompensatsiooni saamiseks riigiga läbirääkimisi.

"Kui ühist arusaama ei teki, siis midagi pole teha, hakkame seda aspekti kohtu kaudu lahendama," ütles Kõlvart.

Tallinna linn allkirjastas mullu novembris Tallinna haigla projekteerimiseks 17,8 miljoni suuruse projekteerimislepingu Itaalia ühisfirmaga ATIproject srl ja 3TI Progetti. Tänavu mais otsustas Tallinna linnavalitsus, et suurhaiglale tuleb ehitada ka teine maa-alune korrus ning see anti projekteerijale lisaülesandeks.

Kõlvart märkis lisaks, et valitsuse otsus suurhaigla ehituse rahastamisest loobuda ei lahenda midagi, vaid tekitab küsimusi juurde, sest lahendada tuleb Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla amortisatsiooniprobleem, sest vastasel juhul ei suuda need kaks linnale kuuluvat haiglat seitsme-kaheksa aasta pärast enam inimesi teenindada.