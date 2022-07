Kallas: kui keegi pole lõpuni rahul, siis tähendab, et on hea kokkulepe

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles "Aktuaalses kaameras", et Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega jõuti põhimõttelistes küsimustes reedel kokkuleppele ja tundub, et see koalitsioon sünnib.

Olete te selle kokkuleppega rahul?

Kokkulepetega on nii, et kui keegi ei ole lõpuni rahul, siis tähendab, et on hea kokkulepe; see tähendab, et kõik pidid tegema kompromisse.

Te ütlesite neljapäeval, et Reformierakond enam kompromisse teha ei saa, piir on ees. Kas see tähendab, et Isamaa astus sammu tagasi?

See tähendab seda, et kõik vaatasid otsa endale ja üksteisele, et kas me soovime seda koalitsiooni või ei soovi ja tõesti, need vajalikud kompromissid sündisid.

Uus kokkulepe, nii palju, kui on teada, on päris kulukas – lubatakse inimestele päris palju. Kas teil on ülevaade, kui palju see kõik maksma läheb? Jaanus Karilaid ütles, et kui Keskerakond soovis 250 miljoni euro suurust lastetoetuse tõstmist, siis praegu on uus koalitsioon kokku leppinud kulutusi juba miljardi ulatuses. Kas see vastab tõele?

Jaanu Karilaid ei ole matemaatikas kunagi väga tugev olnud, eriti riigieelarvet puudutavas. Ei, see ei vasta tõele.

Kui palju see ikkagi maksma läheb – on teil sellest ülevaade ja kust tuleb selleks raha?

Jah, meil on ülevaade ja me käime veel detaile üle.

Öelge see summa.

Ma ei hakka seda summat praegu ütlema. Eks te saate selle nii pea, kui võimalik, teada. Näiteks energiatoetuste raha tuleb CO2 kvoodist, maksulaekumistest tuleb osa raha. Katteallikad on tuleva riigieelarve tarbeks olemas.

Kas hakatakse raha ümber tõstma – kas võetakse kelleltki ära –, kas tõstetakse makse, kas võetakse laenu juurde?

Ei, maksude tõstmises ei ole me kokku leppinud.

Sotsid ja Isamaa on rääkinud oma edusammudest läbirääkimistel. Mis on Reformierakonna eesmärk olnud – kas ainult peaministrina jätkamine?

Me oleme 30 aasta kõige keerulisemas julgeolekuolukorras ja meie seisukohast ei ole õige minna üle trumpama erinevate rahaliste kulutustega, vaid meie jaoks oli kõige olulisem eestikeelsele haridusele üleminek, mille osas me jõudsime kokkuleppele. Olulised on ka riigikaitselised küsimused ja see, kui palju saame inimesi raskel ajal aidata, et tõusnud kuludega toime tulla.

Kas teile ei tundu, et ajalugu kordub – eelmises valitsuses ei tulnud Keskerakonna esimees Jüri Ratas valitsusesse, nüüd Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder on justkui jokker. Kas ta on avaldanud nõusolekut liituda meeskonnaga, kui läheb valitsuse moodustamiseks?

Me ei ole sellest veel rääkinud. Seda peab ikka tema käest küsima. Aga ega see ideaalne situatsioon ei oleks. Ma kindlasti sooviksin, et kõigi erakondade esimehed oleksid valitsuses, et saaks kokkuleppeid arutada selle laua taga, kus need peaksid ka sündima.

Kuidas kommenteerite Seedri reedest väljaütlemist, et päris kõiges me siiski kokku leppinud ei ole?

Kui lõpuni ei ole kõik detailid paigas, siis võib ju öelda, et kõik pole kokku lepitud. Aga minu jaoks on oluline, et saime kokku lepitud nendes suurtes küsimustes, kus meil olid kõige suuremad vaidlused. See valitsus asub ametisse kaheksaks kuuks ja ei suuda maailma muuta täiesti lõpuni.

Personaalia küsimused on järgmised – kas olete juba kombanud piire, öelnud, et peaministri koht on Reformierakonna, rahandusministri koht on meie, miskit veel?

Ei, me ei ole positsioone arutanud.

Millal valitsus valmis on teie hinnangul?

Ma väga loodan, et see saab olema lähinädalate küsimus. Riigikogu on suvepuhkusel, see tähendab, et riigikogu peab ka kokku tulema, et anda uus mandaat ja ministrid saaksid ametivande anda. Nii et see sõltub väga palju ka riigikogu liikmetest.