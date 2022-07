Utilitas rajas Ventspilsi lähedale Läti suurima tuulepargi

Targale tuulepargi rajamist on ette valmistatud üle kümne aasta. Pargi võimsuseks kavandatakse ligi 59 megavatti. Aastas loodetakse siit saada 155 gigavatt-tundi elektrit, millest jätkub 50 000 majapidamisele.

Eesti suurim taastuvenergia tootja Utilitas on Targale parki investeerinud 70 miljonit eurot ja ostis hiljuti ühe, töötava pargi veel – see on Grobina park Liepaja lähedal. Läti tuuleenergia tootmise võimsus on praegu nii väike, et Targale park suudab seda päris palju tõsta.

"Taastuvenergia vajadus on suur, vajame rohkem võimsust. Läti kliimaplaan näeb ette, et 2030. aastaks on riigi tuuleparkide koguvõimsus 800 megavatti. See tähendab suurendada praegust võimsust seitse korda seitsme aasta jooksul, kui arvata juurde ka meie tööd alustav park. See on tõepoolest suur väljakutse," ütles Targale tuulepargi arendusjuht Renars Urbanovics.

Ventspilsi lähedal on Läti suurim ja uhkeim tuulepark. 14 generaatorit on püsti ja sügisel hakkab see park ka elektrit tootma. Eestlastel on selle pargi juures väga oluline roll, aga Läti riik ja ettevõtjad püüavad teha koos kõik selleks, et neid tuuleparke tuleks veelgi rohkem, et investeeringuid suurendada.

Läti parlament on otsustanud omavalitsuste kaudu tuuleparkide rajajaid toetada. Eesti ja Läti majandusministeerium valmistavad ette ühisprojekti ning Läti peaminister Krišjanis Karinš on lubanud, et Latvenergo rajab tuuleparke Läti riigimetsa maale. Näib, et lätlased eelistavad asukohana pigem maad, mitte mereala.

"Loomulikult jõuame ka mereparkide arendamise juurde, kuid need pole praegu esimene eelistus. Nüüdseks pole maismaaparkide võimalused veel kaugeltki lõpuni ära kasutatud," ütles Urbanovics.

Eestlased on aidanud Targale parki ka rajada. Kerge töö pole see olnud, sest tuulepargi ehitamiseks tuli ehitada 15 kilomeetrit teid ja 152-meetrise tipukõrgusega maailma juhtiva tootja Vestase tuulikute paigaldamine eeldas suurt ettevalmistust ka maa all.

"Nende kõikide tuulikute alla on puuritud betoonist puurvaiad, mis on erinev sellest, millised on pinnasetingimused Põhja-Eestis. Projekte on mõistagi erinevaid, aga siin olid vaiatööd olulise tähendusega," ütles Nordecon Betooni projektijuht Martin Mölder.

Lätis prognoositakse, et tuulepargid suudavad elektri hinda soodsamas suunas mõjutada alles kuni viie aasta pärast. Bürokraatiat saab parke luues küll vähendada, kuid keskkonnatingimuste ja kohalike elanike vajadustega tuleb siiski arvestada.