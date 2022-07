Bloomberg: Euroopa gaasikriis läheb veel hullemaks

Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et maagaasi hind püsib Euroopas kõrgel vähemalt kuni 2024. aastani. Agentuuri teatel võib gaasi hind tõusta rekordkõrgusele.

Märtsis tõusis Euroopas gaasi hind kõigi aegade kõrgemale tasemele, kuid kevade lõpuks hind langes. Bloombergi teatel ei võtnud investorid siis täielikult arvesse Venemaa sõjalise tegevuse mõjusid.

Tööstusettevõtted juba valmistuvad hinnatõusuks. Veel märtsis sai Saksa ettevõtte 2023. aastaks gaasi osta umbes 80 euro juures megavatt-tunni kohta. Nüüd peab peab maksma juba 145 eurot.

Kõrge hind ei mõjuta ainult tööstust. Konsultatsioonifirma Cornwall Insights prognoosib, et Suurbritannia majapidamised maksavad alates oktoobrist oma gaasi ja elektri eest 3886 dollarit aastas. Seda on 65 protsenti rohkem kui praegu. Konsultandid eeldasid veel mõned nädalad tagasi, et hinnatõus ei tule nii järsk.

Investorid on lõpuks veendunud, et Moskva jätkab gaasitarnetega manipuleerimist, teatas Bloomberg.

Venemaa katkestas hiljuti tarned Nord Stream 1 torujuhtme kaudu Saksamaale. TTF-i hind kahekordistus ja tõusis 175 euroni. Sõja alguses, 5. märtsil tõusis gaasi hind umbes 185 euroni, detsembri tarneleping maksis siis umbes 155 eurot. Eelmisel nädalal kaubeldi detsembri lepinguga aga 195 euro juures.

Venemaa võib siiski oma pikaajalise mõjuvõimu säilitamiseks jätkata piiratud kujul gaasitarneid Euroopasse. Kui Venemaa peatab tarned täielikult, ei saa Moskva enam Euroopale survet avaldada.

Bloombergi hinnangul võib Venemaa gaasikraanid täielikult kinni keerata vahetult enne talve.