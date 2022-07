Reinsalu ja Pevkur: oluline on usaldada ukrainlaste valikuid

Reinsalu ütles Vene vägede raketirünnaku kohta Odessa sadamale peale teraviljaekspordi lepet, et Venemaa ei pea kinni rahvusvahelise õiguse põhimõtetest ning see on kõigile teada. "See, et ta võib seda igal hetkel rikkuda, see sümbol tuli küll kahjuks selgelt välja," ütles ta.

Pevkuri sõnul on selge, et Venemaa ei istu ühegi laua taha läbi rääkima, kui tal pole oma huve ning ka Venemaa vajab viljaeksporti. "See, mis seal toimus on ehe tõestus, et enne kui tint jõuab kuivada teeb Vene pool seda, mida ta ikka tavaliselt teeb – rikub lepet. Kui vaadata ka praktilise külje pealt, on oluline aru saada, et tegelikult on see ainult raamlepe ja selle leppe rakendamiseks on vaja kõikidel rahvusvahelistel kindlustusfirmadel ja vilja vedajatel kinnitust, et ükski laev õhku ei lenda, kui nad sadamasse sisse lähevad. Nii et see praktiline pool on keerulisem kui allkiri paberil."

Ukraina on olnud riigi lõunaosas sõjaliselt edukas, kuid lääne relvastuse tugi pole ainus põhjus, miks Venemaa soovib läbirääkimiste laua taha istuda, märkis Pevkur. "On tulnud esimesed signaalid selle kohta, et vastupealetung lõuna regioonis on alanud, Hersoni piirkonnas on märkimisväärseid esimesi positiivseid märke tulnud. Aga ma ei ole kindel selles, et see on ainult selle pärast, et HIMARS on Ukrainas kohal. Venelastel on ikkagi endal seda viljaeksporti ka vaja," sõnas kaitseminister.

"Venelased ei lähe ühegi laua taha, ei Minski lepete ajal, ei nüüd viljakokkuleppel, ilma, et neil ei oleks enda geopoliitilist või majanduslikku huvi," sõnas Pevkur.

Reinsalu sõnul kätkeb viljakokkulepe ka Euroopa jaoks endas tõsist ohumomenti. "See kokkulepe võimaldab tuua esile pseudolootusi lääne pool, otsekui oleks diplomaatilisel teel võimalik tulemuseni jõudmine ja rahu saavutamine. See on kindlasti üks väärtus, miks Venemaa läbirääkimistelaua taha meelsasti asub, et kõigutada lääne partnerite omavahelisi arusaamu, millise meetodiga on kõige tõhusam Ukrainat aidata. Meie veendumus on, et selleks tuleb anda Ukrainale sõjalist abi, sanktsioone suurendada, saavutada see, et Ukraina võidab selle sõja," ütles ta.

Reinsalu sõnul on laual siiski ka teine retoorika, mis on kasu suunas orienteeritud. "Paraku näeme erinevate lääne poliitikute poolt selle retoorika kasutamist ja see võib anda hagu sellele alla, otsekui see on esimene märk, et sellest leppest võiksid võrsuda uued viljad rahule Ukrainas. Sellel teemal ma reede õhtul väga tõsiselt Ukraina välisministriga rääkisin," ütles välisminister.

Pevkur ütles, et Venemaa on nendes läbirääkimistes ainult ühe huviga ning siinkohal peab usaldama ukrainlasi. "Ka ukrainlased ise peavad selgelt ütlema, kas nad tahavad laua taha istuda või mitte. Tänasel päeval on Zelenski kindlalt öelnud, et laua taha ei istuta, vaid Ukraina on üks tervik."

Ungari välisministri visiit Venemaale näitab seda, et Ungari mängib Euroopast eraldiseisvalt oma mängu. "Ma arvan, et Euroopa Liidul on piisavalt võimalusi Ungarit vajadusel survestada. Aga me peame aru saama tõesti, et Ungarist tulevad sõnumid on täpselt need, mida Venemaa ja Putin tahaksid saada. Nad tahaksid seda, et lääs ei ole ühtne, et lääs hakkaks omavahel vaidlema, milline on õige tee selle sõja lahendamiseni, nad tahaksid, et äkki on veel keegi valmis nendega ühe laua taha istuma. Aga see on saatanale sõrme andmine, selge on see, et nii Ukraina oma territoriaalset terviklikkust taastada ei suuda," rääkis Pevkur.

Reinsalu sõnas, et eesmärgiks peab olema sõja lõpetamine võimalikult kiiresti ning selleks on vaja tugevat survet Venemaale. "See on moraalne, see on majanduslikus mõttes ratsionaalne ja julgeolekueesmärk. Loomulikult need sammud Eesti vaates seda huvi ei teeni," rääkis ta.