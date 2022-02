Tallinn katsetab trammisarnast elektribussi

Tallinnas sõidab kümmekond päeva linnaliinidel Scania elektribuss, mis näeb välja nagu tramm. Samal ajal on Tallinn ootamas pakkumusi elektribusside hankele, mille võitja selgub märtsis.

10. veebruarist kuni 20. veebruarini sõidab Tallinnas kokku 11 liini elektribuss Scania Irizar ie Tram, mis meenutab välimuselt trammi ning mida kutsutaksegi välismaal trammiks, mis liigub bussiratastel, ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Sõiduk on varustatud viie akuga ning selle sõiduulatus on Eesti kliimas ühe laadimisega kuni 200 kilomeetrit. Kolme uksega buss mahutab 105 sõitjat ning eraldi on mõeldud ka erivajadustega reisijatele.

11 päeva jooksul sõidab buss liinidel 22 (10. veebruar), 4 (11.), 42 (12.), 34A (13.), 43 (14.), 46 (15.), 5 (16.), 47 (17.), 27 (18.), 10 (19.) ja 16 (20.).

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) on viimastel aastatel testinud linnas viie tootja elektribusse, ütles ERR-ile ettevõtte pressiesindaja Olga Polienko.

Eelmisel nädalal kuulutas TLT välja ka riigihanke 15 elektribussi soetamiseks.

Polienko sõnul selgub hanke võitja 17. märtsil ning liinile saadetakse elektribussid järgmisel aastal, kas see juhtub kevadel või suvel, sõltub asjaoludest.

Tallinna linn eraldab 15 elektrilise linnaliinibussi soetamiseks kuus miljonit eurot, keskkonnainvesteeringute keskus toetab busside soetamist ja laadimistaristu loomist 3,2 miljoni euroga.

Tallinna plaan on aastaks 2035 muuta linna ühistransport heitmevabaks, mis tähendab ka praegu diiselbusside asendamiseks ostetud gaasibusside väljavahetamist. Tallinn on kaalumas nii elektri- kui vesinikbusside ostmist.

Tallinnas on osa diiselbusse juba gaasibusside vastu välja vahetanud, tänavu peaks gaasibusside arv Tallinnas jõudma 350-ni.