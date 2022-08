Narva riigigümnaasiumi ehitus jõudis sarikapeoni

Narva riigigümnaasiumi ehitus on jõudnud nii kaugele, et reedel saab sarikapärja alla tuua. Koolijuht Teivi Gabriel ütles ERR-ile, et ettevalmistused Narva riigigümnaasiumi avamiseks lähevad hästi.

"Kui me täna saame rääkida sellest, et Narva koolihoone on oma maksimaalse kõrguse saavutanud, siis õppekava ja õppekorralduse sisus võiksime kõrvutada seda, et meil on justkui vundament laotud. On välja töötatud mingisugused baaspõhimõtted, alusväärtused, mille pinnalt seda kooli edasi looma asuda," rääkis Gabriel.

Õppetöö algab Narva riigigümnaasiumis alles 2023. aasta sügisel, aga Teivi Gabriel mõtleb õpetajate leidmise peale juba praegu.

"Konkurssideni on veel veidi küll aega, aga loomulikult me teeme värbamisplaani, et mõtestada läbi, kes on need õpetajad, kes võiksid Narva gümnaasiumis tööle asuda. Ja Narva puhul kindlasti ka see pool, et milliseid tugimeetmeid vajavad ka tööle asuvad õpetajad, näiteks alustavad õpetajad või õpetajad, kellel ei ole keeleoskus piisaval tasemel."

Gabriel loodab, et õpetajate leidmisele aitab kaasa moodne töökeskkond uues koolimajas, aga koolijuht lubab ka tavapärasest paindlikumat töökorraldust.

"Me ei näe enam õpetajaametit sellena, et ta on lihtsalt tunniandja, et tal on 21 tundi täiskoht, vaid et õpetajal on võimalus tegelikult ka vastavalt enda huvidele teha natuke teistsugust tööd, näiteks olla mentor, olla arengupartner nooremale õpetajale," selgitas Gabriel.

"Neid võimalusi riigigümnaasiumites on juba proovitud, need toimivad väga hästi ja nii palju, kui ma olen õpetajatega suhelnud, siis tegelikult hinnatakse ka väga palju sellist paindlikkust, et ühel aastal annan võib-olla rohkem tunde ja pühendungi sellisele õpetajatööle, aga teisel õppeaastal ongi soov keskenduda kooliarenduslikele teemadele."

Koolijuht tunnistas, et ootab juba väga sügist, et saaks kolleegidega pead kokku panna ning oma ideid ka õpilaste ja lapsevanematega arutada.

"Me loome neid koole koostöös Narva Eesti riigigümnaasiumiga just selle pärast, et noortel oleks rohkem võimalusi kasvõi valikkursusi võtta mõlemast koolist. Ootus on see, et hakkaks sügis peale ja saaks hakata juba inimesi kaasama, õpilastega suhtlema, kogukonnaga suhtlema."

Koolimaja valmimine on planeeritud tuleva aasta varakevadele. Narva riigigümnaasiumis peaks õppetöö algama 2023. aasta sügisel.