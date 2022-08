Keskkonnaamet vaidlustab halduskohtu määruse karujahi peatamise kohta

Keskkonnaamet vaidlustab Tallinna halduskohtu määruse, mille järgi pidid kõik jahipiirkonnad karujahi katkestama. MTÜ Eesti Suurkiskjad seevastu leiab, et keskkonnaamet on aastaid seadust rikkunud.

Jahieeskirja alusel kestab karujaht Eestis 1. augustist kuni 31. oktoobrini. Karujahi hooaja alguses andis keskkonnaamet selleks aastaks välja loa 90 isendi küttimiseks.

Tallinna halduskohus peatas alates 10. augustist MTÜ Eesti Suurkiskjad kaebuse alusel karujahi. See on esialgse õiguskaitse alusel seatud piirang kuni kohtu poolt tehtava põhiotsuseni ning see ei tähenda, et karujaht lõplikult Eestis keelatuks jääks.

Keskkonnaameti hinnangul läheb karudel Eestis hästi, sest aastakümnete pikkune küttimise korraldus on taganud Eestis karu asurkonna pideva suurenemise.

"Keskkonnaamet tegi otsuse karude küttimismahu kohta lähtudes suurkiskjate ohjamise ja kaitse kavas seatud eesmärkidest, arvestades, et karu seisund on Eestis soodne. Lubatud 90 isendi küttimine säilitab karu soodsa seisundi ning aitab vähendada karude tekitatud varalisi kahjustusi ning säilitab karudes inimpelglikkust," ütles keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk.

Keskkonnaamet märgib, et karude arvukuse tõusuga on suurenenud ka karude tekitatud kahjustused, viimase kümne aasta jooksul pea seitse korda. Näiteks 2021. aastal lõhkusid karud 800 mesitaru ning kahjustasid 1200 silorulli. Selle kompensatsiooniks maksti kahjusaajatele välja üle 220 tuhande euro.

MTÜ: keskkonnaamet on aastaid seadust rikkunud

MTÜ Eesti Suurkiskjad esitas 1. augustil Tallinna halduskohtule kaebuse keskkonnaameti 29. juuli korralduse tühistamiseks. Põhjenduseks toodi, et karu tohib küttida vaid erandkorras ja eritingimustega, kui kõik muud alternatiivsed praktikad on kasutusele võetud.

"Keskkonnaamet on aastaid seadust rikkunud ja andnud välja üldiseid karu küttimislube, mis ei ole tõendatud erandtingimustega ega ka erandkorraga. 90 isendi tapmine on direktiivi eesmärkide vastane tegevus. Iga isendi kohta peab olema välja toodud, miks just see isend tapetakse ja kas enne on võetud kõik võimalikud muud vahendid kasutusele. Arvukuse vähendamine ei saa olla eesmärk."

MTÜ arvates on ka tõendeid, et senised karude küttimiskohad ja kahjustuste kohad ei ühti. Veel on MTÜ arvamusel, et küttimissüsteem on illegaalselt üles ehitatud. Samuti on taotluses kirjas, et karu populatsiooni soodsat seisundit ei ole piisavalt tõendatud ning karude küttimisega ei järgita ettevaatuspõhimõtet.

Keskkonnaamet on aga seisukohal, et küttimismaht ning -korraldus tagab karude populatsiooni hea kaitsestaatuse säilimise ning seetõttu plaanib amet otsuse vaidlustada.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk põhjendas, miks ei saa amet nõustuda MTÜ Eesti Suurkiskjad kaebusega: "Karude arvukuse suurenemine näitab, et senised otsused on tehtud parima teadmise põhjal ning vastutustundlikult. Kui kümme aastat tagasi oli Eestis ligikaudu 700 karu, siis eelmisel aastal arvestati juba ligi 1000 isendiga. Me ei saa olla nõus kaebuses toodud väidetega, et ei järgita ettevaatuspõhimõtet, populatsiooni soodne seisund pole piisavalt tõendatud ning nii kava kui küttimissüsteem on illegaalne ning vastuolus loodusdirektiiviga," selgitas Kukk.

2021. aastal kütiti Eestis kokku 87 karu, millega realiseeriti lubatud küttimismaht täies mahus. Karujahti võib pidada Eestis kuni oktoobri lõpuni.

Keskkonnaameti antud küttimismahud 2022. aastaks maakondade kaupa:

- Harjumaa 12

- Ida-Virumaa 13

- Jõgevamaa 9

- Järvamaa 12

- Läänemaa 2

- Lääne-Virumaa 15

- Põlvamaa 3

- Pärnumaa 5

- Raplamaa 3

- Tartumaa 7

- Valgamaa 2

- Viljandimaa 6

- Võrumaa 1

KOKKU 90