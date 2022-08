USA miljardärid ihuvad hammast Gröönimaa maavaradele

Ajaleht The Times kirjutab, et USA firma KoBold Metals otsib Gröönimaal strateegiliselt tähtsaid metalle. Firma investorite hulka kuuluvad Jeff Bezos, Bill Gates ja Richard Branson.

KoBold Metals usub, et tuvastas Gröönimaal suured niklivarud. Maailma suurimad teadaolevad varud asuvad praegu Venemaal. KoBold Metals eeldab, et Gröönimal leidub veel koobaltit ja vaske, vahendas The Times.

Maailmamajandus liigub üha rohkem roheenergia suunas. Konkurents muutub seepärast väärtuslike metallide kaevandamise pärast üha suuremaks. Lääneriigid proovivad murda ka Pekingi turujõudu metallide kaevandamisel.

Nikkel ja koobalt on olulised koostisosad akudes, kus salvestatakse rohelist energiat. Selliseid akusid kasutavad ka elektriautod.

Metallide tootmise tarneahelas domineerib praegu Hiina. Riik annab praegu umbes 80 protsenti ülemaailmsest koobalti töötlemise toodangust. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on nikli hind enam kui kahekordistunud.

Londonis baseeruva mõttekoja Polar Research and Policy Initiative (PRPI) asutaja Dwayne Ryan Menezes kirjeldas Gröönimaad kui "ülemaailmse tähtsusega projekti".

"Arktika on kujunemas geopoliitika epitsentriks ning Gröönimaa on selle epitsentri epitsenter. See on USA ja Hiina vahelise võitluse keskus," ütles Menezes.

USA endine president Donald Trump tahtis 2019. aastal kogu Gröönimaa territooriumit Taanilt ära osta.

USA on loonud Gröönimaa pealinna konsulaadi ning investeerinud miljoneid dollareid Gröönimaa ja Ameerika ülikoolide ühisprojektidesse.

Hiina mõjuvõim Gröönimaal väheneb. Eelmisel aastal tühistas Gröönimaa Hiina kaevandusfirma rauamaagi kaevandamise litsentsi.