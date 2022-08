Reitingud: Isamaa kaotas valitsusvahetusest saadud edu, sotside toetus kerkis

Augustis oli endiselt suurima toetusega Reformierakond, mida toetas 31 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Juulis oli peaministripartei toetus 30 ja juunis 32 protsenti ehk toetus sisuliselt viimastel kuudel muutunud pole.

Teisel kohal oli EKRE 18 protsendiga, sama suur oli opositsioonipartei toetus ka juunis-juulis. "EKRE reiting on viimased kuus kuud olnud suhteliselt stabiilselt 17-18 protsendi tasemel," märkis Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog.

Viimased viis kuud on Keskerakond hoidnud kolmandat kohta 15-16 protsendiga, augustis oli tsentripartei toetus 16 protsenti.

Neljandal kohal oli augustis parlamendiväline Eesti 200, mida toetas 13 protsenti.

"Eesti 200 kevadel alanud reitingu langus on suve lõpuks peatunud - ka juulis oli nende toetus 13 protsenti," sõnas Voog.

Eesti 200 kannule on tõusnud Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mida toetas augustis 11 protsenti. See on sotside parim tulemus viimase üheksa kuu jooksul.

"Narva tank-monumendi teisaldamise protsess tõi meedia tähelepanu keskpunkti sotsist siseministri Lauri Läänemetsa ja see mõjus positiivselt SDE reitingule ning võimaldas sotsidel taastada oma viies koht 11 protsendiga," märkis Voog.

Voogi sõnul on sotsiaaldemokraatidel olnud kogu aeg potentsiaali, sest nad on olnud valijate jaoks teine eelistus. "Nende probleemseks kohaks ongi võib-olla see, et nad on tundunud pehme erakond. Nüüd augustis Narva sündmustega seoses said nad näidata tegevust, mis tundus tugevamana."

Samas tunnistas Voog, et SDE reitingu muutus oli siiski suhteliselt väike ning olulisem oli Isamaa, kelle toetuse võnge juulis ülespoole osutus ajutiseks.

Isamaa reiting augustis oli seitse protsenti, juulis oli nende toetus 11 protsenti.

"Uue valitsuskoalitsiooni moodustamise protsess, mis selgelt toetas Isamaa reitingut, on oma mõju kaotanud ja isamaa reiting on jällegi lähedasem nende viimase aasta keskmisele ehk seitsmele protsendile, andes neile kuuenda koha edetabelis," selgitas Voog.

Voog lisas, et tavaliselt sellised kiired võnked on mõlemasuunalised. "Kui midagi kiiresti muutub, siis võib ta ka tagasi lageda. Ju siis Isamaa eelmise kuu reitingutõus oli seotud juhuslikuma toetajaskonna lisandumisega."

Rohelisi toetas kaks protsenti ja Tulevikuerakonda üks protsent.

18. augustil uue partei asutamisest teatanud Parempoolseid augustiküsitluses veel polnud.

Toetus erinevates vastajagruppides

Reformierakonnal ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal on rohkem toetajaid naiste (vastavalt 36 ja 14 protsenti), seevastu EKRE-l meessoost valijate (26 protsenti) seas. Teiste erakondade puhul vastaja sugu nii suurt erinevust ei too.

Reformierakond oli ülekaalukalt (38 protsenti) populaarseim eestlastest valijate seas. Eestlastest valijate eelistustes järgnesid EKRE (19 protsenti), Eesti 200 (13 protsenti), SDE (11 protsenti), Isamaa (üheksa protsenti) ja Keskerakond (kaheksa protsenti).

Muust rahvusest vastajate seas oli eelistatuim valik Keskerakond (46 protsenti), järgnevad üsna võrdselt EKRE (14 protsenti), SDE ja eesti 200 (mõlemad 12 protsenti). Reformierakonda toetas muust rahvusest valijatest kaheksa ja Isamaad kaks protsenti.

Tallinna valijate seas on eelistatuimad valikud sisuliselt võrdse toetusega Reformierakond (28 protsenti) ja Keskerakond (27 protsenti). Pealinna valimisõiguslike valijate järgmised eelistused on EKRE (14 protsenti), SDE (12 protsenti), eesti 200 (11 protsenti) ja Isamaa (viis protsenti).

Täpsemaid jaotusi ka muudes alamjaotustes saab lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kantar Emor korraldas ERR-i uudistetoimetuse tellimusel uuringu 11.–22. augustini ja sellele vastas 1514 valmisealist kodanikku vanuses 18–84 aastat. Pooled vastajatest küsitleti veebis ja pooled telefoni teel. Tulemuste esitlemisel eemaldati "ei oska öelda" vastajad, mis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks riigikogu valimiste tulemustega. "Ei oska öelda" vastajate osakaal oli augustis 30 protsenti ehk sama palju kui juulikuus.

Kell 11 kommenteerivad ERR-i veebisaates värskeid erakondade toetusnumbreid uuringu läbi viinud Aivar Voog Kantar Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Urmet Kook ja Indrek Kiisler.