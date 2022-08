Viisakeeld ei ole liiklust idapiiril oluliselt vähendanud

Alates eelmise nädala neljapäevast, 18. augustist, ei pääse Eesti väljastatud Schengeni viisaga Venemaa kodanik enam üle piiri Eestisse. Narva piiripunkti välijuht Jaanika Karp ütles, et seetõttu keelatakse Narvas sissepääs ööpäevas keskmiselt kümnele inimesele.

"Ma ütleks, et see inimeste hulk, keda me peame 18. augustil kehtestatud sanktsioonide tõttu tagasi saatma, on päevadega vaikselt kasvanud. Üldiselt inimesed võtavad seda üsna rahulikult, väljastame neile sisenemiskeelu ja saadame siis Venemaale tagasi," rääkis Karp.

Välijuht tõdes, et piiriületajate arvu ei ole viisakeeld oluliselt mõjutanud. Endiselt liigub üle piiri ööpäevas 5000 inimest, enamik neist on Venemaa kodanikud, kellel on mõnes Euroopa Liidu riigis elamisluba.

"Kui elamisluba on kehtiv, siis piiriületus on lubatud. On ka muidugi viisasid ning seda on ka varem välja öeldud, et tegelikult liigub Narva maantee piiripunktis rohkem teiste liikmesriikide väljastatud Schengeni viisadega inimesi. Näiteks Itaalia, Saksamaa, Hispaania väljastatud viisad," rääkis Karp.

Kui veel enne Eesti viisakeeldu saabus turismiviisaga Eestisse ööpäevas umbes 300-400 Venemaa kodanikku, siis pärast keeldu saabub Vene turiste Eestisse ööpäevas saja ringis.

Eesti väljastab siiski Venemaa kodanikele viisasid, kui neil on siia tulemiseks vältimatud perekondlikud või tervislikud põhjused. Lisaks võib külastada vanemaid, lapsi või abikaasat, kes elavad Eestis, kuid mitte õde ega venda. Karp ütles, et tõusnud on ka nende inimeste hulk, kes üritavad piiri ületada põhjendusega, et õele või vennale külla tulla.

Teisipäeval kirjutas Soome rahvusringhääling Yle, et Soome piiripunktides Venemaaga on taas tekkinud autode järjekorrad. Seda peamiselt põhjusel, et koroonapiirangud on muutunud leebemaks ning venelased kasutavad taas võimalust käia välismaal ostlemas.

Suur osa Vene turiste lendavad Lääne-Euroopasse Euroopa Liidu idapoolsemate riikide kaudu. Kuid mitte ainult - väljaanne Politcio kirjutas, et võrreldes 2019. aastaga kasvas tänavu juulis Kreekasse lennukitega saabujate arv Türgist 177 protsenti ja Serbiast 257 protsenti.