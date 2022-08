Saks: Ukraina vastupealetung ei tähenda kiiret suurte alade tagasivõtmist

Ukraina teade, et nende väed alustasid Hersoni piirkonnas suuremat vastupealetungi, vastab tõele, kuid kuivõrd Vene vägesid on piirkonnas palju, ei saa loota, et mõne päevaga suudetakse suuri alasid vabastada, ütles ERR-ile julgeolekuekspert Rainer Saks.

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas esmaspäeval, et armee alustas vastupealetungi riigi lõunaosas. Saksa sõnul on kahtlemata tegu pealetungiga, mis on senistest suurem, kuid see ei tähenda ilmtingimata kiiret edu.

"See ei tähenda kiiret kahe-kolme päevaga suurte alade vallutamist, vaid et nad on alustanud tugevat maavägede survet Vene poolele. Seal Hersoni piirkonnas Dnepri läänekaldal peaks vastas olema kindlasti üle 15 000 Vene sõjaväelase, räägitakse ka 25 000 sõjaväelasest, aga seda ma pean natuke ülepaisutatuks. See on väga suur hulk vägesid, mis on küll praegu halvasti varustatud, aga ma ei usu, et seal saab kiiret edasitormamist olla," lausus Saks.

Saks märkis, et Ukraina on suuremat pealetungi üles ehitanud väga kaua, alates Maosaare puhastamisest Vene vägedest.

"Siis on Vene õhutõrjet mitmes laines hävitatud, on logistikat hävitatud ja nüüd hävitati lõplikult sillad Dnepri jõel. See tähendab, et Venemaa ei suuda oma läänekalda kontingenti varustada. Isegi kui Ukrainal jõudu napib, aga nad suudavad meedias suure pealetungi välja mängida, siis see võib põhjustada psühholoogiliselt täiendava surve Vene üksustele ja võitlustahte alla viia – olukorras, kus sul hakkab moona nappima ja tead, et taganemisteed on ära lõigatud ja teine pool tuleb suurelt peale, siis see võib põhjustada suure paanika," ütles Saks.

Saksa sõnul on Ukraina suurema rünnaku korralikult ette valmistanud ning juba esimene surve, mis Vene vägede esimesele kaitseliinile peale pandi, murdis venelaste kaitsetahte väga kiiresti.

"Me ei saa veel öelda, et Ukraina kindlasti väga kiiresti, mõne nädala jooksul suudab selle läänekalda tagasi võtta. Eeldused selleks on loodud, nüüd vaatame, kas suudavad seda ära kasutada," nentis Saks.