Eesti poliitikud pooldavad CO2 kvoodi hinna ohjeldamist

Poola peaminister Mateusz Morawiecki on tulnud välja ettepanekuga külmutada CO2 kvoodi hind tasemel 25 kuni 30 eurot tonni eest. Euroopa emissioonide kauplemissüsteemis saavutas heitmekvoodi hind hiljuti rekordtaseme, ligi 96 eurot tonni eest. Ka Eesti poliitikud leiavad, et heitmekvoodi hind vajab ohjeldamist.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut (SDE) nentis, et saastekvoodi hinna kujunemine vajab muutusi ning Poola ettepanek on selleks üks võimalus.

"Valitsus ei ole eraldi seda arutanud ja seisukohta kujundanud, aga see ettepanek on nii ajastuse kui sisu mõttes täiesti arusaadav. Järgmisel nädalal energiaministrid kogunevad erakorraliselt, et arutada nii elektriturul toimuvat tervikuna kui ka, võimalik, et eraldi ka kvoodi hinna üle," ütles Sikkut.

Sama meelt on ka riigikogu majanduskomisjoni esimees Kristen Michal (Reformierakond).

"Ootus selle järele, et CO2 hinna ettemääratavus oleks suurem ja tõus mõistlikum, et see ei oleks nii järsk, on kindlasti energeetikas ja majandusvaldkonnas olemas. Kas lauale jääb just see Poola ettepanek või mõni muu – teisel poolel on soov taastuvenergia võimsusi rohkem arendada," lausus Michal.

Praegu opositsiooni kuuluv endine majandus- ja taristuminister Taavi Aas (Keskerakond) on saatnud varem Euroopa Komisjonile kirja üsna sarnase ettepanekuga.

"Eesti on sellise initsiatiiviga välja tulnud juba aasta tagasi, kui saatsin kirja nii energeetika- kui keskkonnavolinikule, kus ütlesin, et selline kvoodisüsteem ei tööta ja tuleb ümber vaadata. Euroopas on toetus sellele mõttele tõusmas ja mina väga tervitan, et ka Euroopa suurriigid on hakanud mõtlema selles suunas, et kvoodisüsteem tuleb ümber teha – see annab lootust, et see ükskord ka tõesti juhtub," ütles Aas.

Saastekvootide süsteem seati omal ajal sisse selleks, et soodustada taastuvenergia arengut.

"Praegu on CO2 kvoodi juurutamisega võrreldes olukord väga palju muutunud. Me ei räägi enam sellest, et fossiilsed kütused on odavad ja väga kättesaadavad, ja ei räägi sellest, et taastuvenergia tehnoloogiad on väga kallid ja turu vastu ei ole võimalik neid rajada," lausus Sikkut.