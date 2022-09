Koalitsioon ootab enne ettevõtjatele toetuse laiendamist otsust Euroopast

Elektri osas võiks Isamaa ettepanekul eratarbijatele lubatud universaalteenust laiendada teatud määral ka ettevõtjatele, seda toetavad ka sotsiaaldemokraadid.

"Selle koha pealt arutelud veel jätkuvad. Seal tuleb vaadata täpsemaid mõjusid. Me rääkimise sellest, et võib-olla oleks mõistlik näiteks konkreetsetele sektoritele, ma mõtlen näiteks toiduainetööstust, mingisuguseid leevendusi, maagasi asendamist erimärgistatud diisliga, et kas see võiks olla võimalik. Ja siis erinevatest garantiimeetmetest," lausus sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets.

Maagaasi hinnaleevendusi otseselt ei arutatud, lisas Läänemets.

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütles, et Eesti ootab nii elektrit kui ka maagaasi puudutavaid Euroopa Komisjoni otsuseid.

"Nädala jooksul, me väga loodame, et saame ka targemaks, mida otsustab Euroopa Komisjon. Sest ka Euroopa Komisjon on lubanud üleeuroopaliste meetmetega tulla välja. Räägitud on näiteks gaasihinna laest või CO2 hüvitamisest, aga neid otsuseid ei ole tehtud. Ja kui Euroopa Komisjon peaks neid otsuseid tegema, siis oleme meie ka täiesti uues olukorras," lausus Seeder.

Peaminister Kaja Kallas ütles, et energiakasutuses tuleb otsida kokkuhoidu. Tema sõnul pole elekter Eestis väga kallis.

"Praeguseks Eesti hind Euroopaga võrreldes viiendaks kõige madalam ehk 22 riigil on meist kõrgem elektri hind," märkis Kallas.

Küsimusele elektri universaalteenuse laiendamisest ettevõtetele vastas Kallas järgmist:

"Osa ettevõtteid on fikseerinud oma elektrihinnad. Nemad ütlevad, et meie oleme pikaks ajaks (hinna) fikseerinud, maksnud tegelikult kõrgemat hinda sellepärast, et me ei ole tahtnud riski võtta ja neile keegi seda hinda ei hüvita. Nii et toetusega on nii, et need, kes saavad, ütlevad, et vähe saame, ja need, kes ei saa, ütlevad, et ebaõiglaselt saanud. Lõpuks on kõik õnnetud," lausus Kallas.